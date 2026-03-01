Jutarnja temperatura vazduha od minus pet do sedam, najviša dnevna od devet do 20 stepeni.

U Crnoj Gori danas će biti sunčano, sa najvišom dnevnom temperaturom do 20 stepeni.

Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je saopšteno da je u nižim predjelima na sjeveru, u jutarnjim satima, ponegdje moguća magla.

Vjetar će biti uglavnom slab, promjenljivog smjera.

U Podgorici pretežno sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. Vjetar slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 4, najviša dnevna do 19 stepeni.