Albino prvi put u javnosti sa suprugom: Evo kako izgleda lijepa izabranica repera, izazvali pometnju u krcatoj dvorani

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Albino i njegova supruga uživaju u muzici Magla benda iz prvih redova.

Albino prvi put u javnosti sa suprugom: Evo kako izgleda lijepa izabranica repera, izazvali pometnju Izvor: MONDO/Matija Popović

Popularni reper Stjepan Jelica, poznatiji kao Albino, pojavio se sa svojom suprugom na koncertu Magla bend. Albino je sarađivao sa članovima benda na njihovim novim pjesmama, a pojavio se i na promociji koncerta.

Albino je sa suprugom sjedio u prvom redu, a njih dvoje nijesu krili koliko su srećni i zaljubljeni. Podsjećamo, par je sudbonosno „da“ izgovorio u septembru prošle godine u jednom prestižnom restoranu u Beogradu.

Svadbenoj proslavi prisustvovao je veliki broj poznatih ličnosti sa estrade.

Pogledajte fotografije Albina i supruge:

