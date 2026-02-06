Albino i njegova supruga uživaju u muzici Magla benda iz prvih redova.
Popularni reper Stjepan Jelica, poznatiji kao Albino, pojavio se sa svojom suprugom na koncertu Magla bend. Albino je sarađivao sa članovima benda na njihovim novim pjesmama, a pojavio se i na promociji koncerta.
Albino je sa suprugom sjedio u prvom redu, a njih dvoje nijesu krili koliko su srećni i zaljubljeni. Podsjećamo, par je sudbonosno „da“ izgovorio u septembru prošle godine u jednom prestižnom restoranu u Beogradu.
Svadbenoj proslavi prisustvovao je veliki broj poznatih ličnosti sa estrade.
Pogledajte fotografije Albina i supruge:
Albino prvi put u javnosti sa suprugom: Evo kako izgleda lijepa izabranica repera, izazvali pometnju u krcatoj dvorani