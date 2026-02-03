"Mislili smo da podijelimo 1.000 karata": Pjevač Magla benda nikad iskreniji, kolege neće doći na njihov koncert

Vladan Savić iz Magla benda oglasio se pred prvi beogradski koncert

Vladan Savić iz "Magla benda" oglasio se pred koncert u srpskoj prijestonici. Otkrio je u kom smjeru je razmišljao prije zakazivanja velikog koncerta, te spomenuo i kolege.

"Ovo je sad veliko finale pred koncert, generalna proba, pakujemo sve kako treba da izgleda. Ovo je intro, u Sava Centru će sve izgledati još moćnije. Poznato je da Magla bend ima energiju, ima emociju. Imamo divnu ekipu, odabrali smo najbolje od najboljih. Ovo je, ipak, naš prvi koncert u karijeri. Biću tužan ako se desi neki kiks, ako neko napravi kiks to ću biti ja! Velika je odgovornost na meni kao frontmenu benda" rekao je Vlada pred kamerama.

"Nedeljama unazad se ne spava. Želim da se odmorim, treba mi. Publika nek očekuje spektakl od dva i po sata. Ako padnem na koncertu, ustaću! Možda i ostanem dolJe, zašto da ne" kazao je potom u svom stilu.

"Na koncertu ćemo izvesti premijerno duet sa Višnjom Petrović, jedva čekam, to je jedna dobra energija, posebna. Lijepo smo kliknuli. After posle koncerta će biti u užem krugu, za 50 ljudi, tako" rekao je Vlada za "Blic".

"Biće za drugi koncert makar pola popunjeno"

Savić je istakao da ne očekuje kolege na koncertu, ali i da su ih podržale dvije pjevačice.

"Iskrenost mi ništa nije odnijela u životu. Samo mi je donijela. Ako niste iskreni, ne trebate mi u okruženju. Podržala nas je Nataša Bekvalac, onda Dragana Mirković. Koncert je u petak, ne očekujemo kolege, radi se, vikend. Drugi će biti sledećeg mjeseca, za taj nismo prodali karte sve, al' biće valjda makar pola popunjeno! Razmišljao sam ranije za ovaj prvi da prodamo 1.500 karata, 1.000 da podijelimo, pa, eto, biće više od pola popunjeno unutra, ima 4.000 mjesta... Al' eto, biće ljudi na kraju, baš mi je drago, pa smo zakazali i drugi.

