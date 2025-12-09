"U ćošku neke tu prostorije, sklupčan": Vladan Savić progovorio o alkoholizmu i razvodu, potražio pomoć kod psihijatra

Vladan Savić iskreno je govorio o problemima sa kojima se suočio.

Vladan Savić, pjevač "Magla benda", iskreno je progovorio o izazovnom razdoblju kroz koje je prošao, uključujući i razvod od partnerke s kojom ima ćerku. Otkrio je da mu je čitav proces bio izuzetno stresan i emotivno težak.

"Ja sam veliki emotivac prosto i bilo mi je jako teško. To se desilo i nakon one korone koja je bila haotična za sve, da smo izgubili i drage ljude, da smo izgubili neke prijatelje koji zapravo nisu ni bili prijatelji, da su prijatelji bili bi i danas tu. Svašta se tu nešto izdešavalo. To je bio jedan stresan period za sve nas na planeti. Prosto znate kad... Niste srećni da odete kući. Jedino što vas čini tamo srećnim je dijete i zagrljaj i poljubac i igra sa njom i druženje. Baš sam imao težak period. To je moj taj prvi nalet jednog perioda iz kog nije bilo izlaza", ispričao je Vladan za Blic.

"Pobjegnem od istine, od realnosti. Pobjegnem... To je bilo moje bjekstvo. Mislim bolje i to nego narkotici, ali to je jedna vrsta narkotika, sve to stvara zavisnost. To ništa nije dobro. Dvije pakle dnevno možda i jače u tom periodu, više ne, ja sam to ugasio", rekao je on.

Pjevač je sve više vremena provodio u kafani.

"Počeo sam da provodim vrijeme u kafani u birtiji, u jednoj kafanici tu u kraju. To je bilo... Ima raznih ljudi i ovakvih i onakvih, sad da ne uvrijedim, raznih ljudi. Sjedio sam s raznim ljudima i mnogo sam toga naučio i vrlo sam svjesno pio i vrlo sam sjvesno to radio. I rekao sam to sad radim i to je to. I onda jednog dana gdje više nije bilo izlaza... To je da se razumijemo, ja nisam imao problem s alkoholom, da se ja tresem ako nekad ustanem kao što pričaju, da je to faza", izjavio je on.

Priznao je da se nekih trenutaka uopšte ne seća.

"To mi se nikada nije dešavalo. Dešavalo mi se da tih nekih hajde da budem iskren, tri mjeseca, naravno ništa nije trpjelo, ja sam uredno vozio i dijete u vrtić ujutru i razvozio sve je funkcionisalo, samo Jovana i ja prosto nismo funkcionisali. Ja sam samo želio da prođe i taj period života. Vidio sam da je to taj period da je treba da prođem i tu kafanu na taj način. To mi je malo i u krvi. Imam toga malo i u krvi. Jedan težak period, jedan period gdje se probudim pa odem u kafanu i provedem cijeli dan u kafani veći dio dana... Jedan period da se probudim prvo pivo, prvo u alkohol, pa onda u nekom trenutku neka klopa, pa se nastavi dalje. Pa se dešavalo da dođem kući, ne znam, tada sam nešto bio i sam par noći, ne znam gdje su Anđa i Jovana bile, dođem kući i umjesto da legnem da spavam ja pijan, uzimam i otvaram neko bijelo vino koje god sam imao i pravim špricer pred spavanje."

Pomogao mu je psihijatar

"Sa kim god da sjednem i kome god se požalim, podijelim s nekim, znate kad se sa nekim ispričate i bude vam lakše, meni toga nije bilo. Ja ispričam mogu, ispičam sve i isplačem se sad tu pred Vama, sjednemo, ja tog trena možda kao budem okej, odem kući, ja sam opet loše. I onda sam sebe doživio kao u nekoj prostoriji, kao da sam u ćošku neke tu prostorije, sklupčan. Tako sam sebe vidio. Vidio sam da nema izlaza, ne iz alkohola, nego iz mojih problema, da sam utučen. To je jako laš period mog života. Sam sam odlučio da krenem kod psihijatra."

Psihijatar mu je preporučio terapiju, što ga je isprva iznenadilo, ali s vremenom uz redovne seanse i propisane ljekove počeo je da ima sve manje teških dana.

"Zahvaljujući mom psihijatru, ja sam sagradio predivan odnos sa Jovanom. Zahvaljujući mom psihijatru, ja provodim predivno vrijeme sa svojim djetetom. Zahvaljujući moj psihijatru, ja sam na svom poslu, na visini zadatka vrlo na zavidnom nivou, vrlo profesionalno", rekao je Vladan.