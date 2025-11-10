"Nisam htio da me zovu Vlada Magla": Savić tek sad otkrio da nije želio da bude pjevač u bendu, dao sebi 5 godina

Magla bend predstavio je tri pjesme u akustičnoj verziji, a pjevač Vladan Savić ujedno je i najavio koncert u Sava centru 3. februara

Izvor: MONDO/Ana Živančević

Jedna od najpopularnijih grupa na domaćoj sceni, Magla bend, organizovao je promociju na kojoj je predstavio tri nove pjesme i spotovi "Čini mi se", "Pozdravi je" i "Za moje drugove" u akustičnoj verziji, koje su napisali Albino i Ajzi, u video produkciji 3PM.Photo Set as poster photo

Vladan Savić, frontmen benda je podsjetio na svoje početke i nedoumice da li da uopšte prihvati pjesmu "Samo se noćas pojavi" od koje je krenula velika popularnost ove grupe, a promociju je otpočeo emotivnim govorom:

"Nisam vidio sebe kao dio više ljudi. Želio sam da budem sam, da reflektori budu samo moji. Znaš kad si mlad, a pun sebe, tako misliš da sve znaš, a šta jedan klinac zna osim da luta sa nezrelim mislima. Malo sebično", započeo je Vladan.

"Pet godina, toliko sam rekao da ostajem, i dosta! Da steknem iskustvo, naučim nešto pa idem dalje. A i to ima Vlada Magla, onako mi se nije baš sviđalo. Danas, 15 godina kasnije, klinac je odavno sazrio, i shvatio da reflektor vrijedi samo kad osvijetli sve oko tebe, da sreća nije samo da stojiš samom centru svog svijeta već da imaš s kim da ga podijeliš. I sad kad pogledam oko sebe, shvatam da ništa ljepše nisam mogao da postanem nego Vlada Magla", završio je emotivni govor Vladan.

