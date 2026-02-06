Prva izjava Milice Todorović nakon porođaja: "Od stresa sam izgubila mlijeko"

Milica Todorović oglasila se iz bolnice i otkrila kako se oseća i kroz šta prolazi.
Pjevačica Milica Todorović je izjavi priznala da joj se ostvarila najveća želja, ali i da joj se desilo ono što nije željela - izgubila je mlijeko.
"Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada, poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vrijeme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim djetetom", rekla je Milica za Telegraf.
Pogledajte slike sa slavlja povodom rođenja sina na kojoj se vidi njen partner:
"Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja, izgubila sam mlijeko. Sada mi je najvažnije zdravlje djeteta", poručila je pjevačica.
Miličina majka trenutno i sama prolazi kroz zdravstvene izazove.
