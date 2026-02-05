Sestra Milice Todorović najveselija na proslavi: Do jutra slavili Bogdanovo rođenje, a sada se svi pitaju samo jedno

Porodica Milice Todorović proslavila je dolazak prinove

Izvor: Instagram/milicatodorovicofficial

Milica Todorović porodila se 3. februara i donijela na svijet sina kom je dala ime Bogdan, a dolazak prinove u porodicu njeni najbliži su proslavili na velikom veselju.

Najveselija na slavlju bila je njena sestra Jovana, dok su atmosferu dodatno zagrijali Stevan Anđelković i Katarina Živković, koji su se latili mikrofona.

Pogledajte:

Sudeći po snimcima koje je Milica podijelila, slavlje za malog Bogdana trajalo je do ranih jutarnjih sati.

Živjeće sa sinom u elitnom kraju

Inače, otkriveno je i da će Milica nakon porođaja sa sinom živjeti u svom stanu u elitnom dijelu Beograda gdje su joj komšije brojne kolege poput Milice Pavlović, Nadice Ademov, Sandre Afrike, a nedaleko od nje živi i njen kum, Stevan Anđelković. Nije poznato da li će u ovom stanu živjeti i otac njenog djeteta ili je došlo do kraha ljubavi, s obzirom da se pjevačica na ovu temu nije oglašavala.

Pogledajte jedine fotografije oca njenog djeteta: