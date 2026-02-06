Otkriveno ko je i čime se bavi navodno oženjen partner Milice Todorović: Pjevačica ga krila od svih, sad sve isplivalo

Nove informacije o partneru pjevačice ne prestaju da se ređaju

Milica Todorović postala je majka prije samo nekoliko dana, a nakon što su se u javnosti pojavili snimci sa proslave rođenja sina, gdje smo prvi put mogli da vidimo i njenog partnera koji se krije od javnosti, oglasila se žena koja je navodno njegova zakonita supruga.

Lj. M. je iznijela niz skandaloznih tvrdnji u javnost, počev od toga da joj suprug ne daje razvod iako mu je to tražila, kao i da ona i djeca trpe ogroman pritisak i da piju ljekove za smirenje.

"On je sinoć otišao na tu proslavu, vratio se kući kod mene i legao da spava. Strašno, da ne vjerujete... Ja sam emocionalno slomljena i potresena. Ja želim da se razvedem, ali on je rekao da ne želi ", poručila je Lj. M.

Ko je partner Milice Todorović i čime se bavi?

Sada je otkriveno navodno i ko je partner o kojem ne prestaje da se priča. Kako piše Telegraf, riječ je o Beograđaninu N.M, koji se bavi prodajom automobila i vlasnik je jedne auto-perionice.

Podsjetimo, navodna supruga partnera Milice Todorović je priznala i da se srela sa Milicom.

Međutim, tvrdi da nije imala razumijevanje od strane pjevačice:

"Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je saopštio prije mjesec dana da čeka dijete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s djevojkom lijepo pričala, sa njim nisam lijepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno", rekla je Lj. M.

Potom je dodala:

"Moja djeca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lijepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu djecu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju djecu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila... ", poručila je ona za Pink.rs.

