Pjevač sa slavlja povodom rođenja sina Milice Todorović otkrio sve: Otkriveni novi detalji o njenom partneru

Žarko Gligić koji je pjevao na proslavi rođenja sina Milice Todorović progovorio je o večeri o kojoj Balkan ne prestaje da bruji

Izvor: Instagram prinscreen / milicatodorovicofficial

Milica Todorović rodila je sina Bogdana 3. februara, a njen izabranik N. M. priredio je 4. februara gala slavlje u krugu porodice i prijatelja.

Za dobru atmosferu na jednoj hacijendi bio je zadužen Žarko Gligić, jedan od najtraženijih pjevača na privatnim slavljima u estradnim krugovima. On je sada za naš portal otkrio detalje slavlja, ali i kako je prošao sa bakšišem.

Na samom početku, Žarko Gligić je priznao da su se svi lijepo proveli.

- Bilo je super, veselo, jako emotivno veče. Lijepo druženje, kao i svako rođenje. Njima želim sve najljepše, da su živi i zdravi, sto sreća im želim, i Bogdan da je živ i zdrav, i mama i tata i svi.

- Bili su svi podjednako veseli, da vam kažem, baš je bilo veselo... Gosti su dosta tražili pjesama, bilo je lijepo. Pjevao je Stevan, dosta kolega i koleginica.... - rekao je Žarko Gligić za Telegraf.rs, pa otkrio i koliko je otac djeteta bio "široke ruke".

- Normalno je kada se dijete dobije da se časti muzika, ali ne bih o ciframa da pričam, ja sam zadovoljan sa svim. Meni je bitno da je dobro druženje, energija, da su svi zadovoljni na kraju. To mi je najbitnije. Sve je bilo ispoštovano, domaćinski, i sa naše strane i sa njihove - kazao je Gligić.

Na pitanje da li su tetka i tata bili najveseliji, odogovorio je potvrdno.

Dotakavši se neizostavne teme bakšiša, Žarko Gligić je otkrio kako stvari zaista funkcionišu među pjevačima.

- Znate kako, pravilo je da se bakšiš uvijek daje muzici, odnosno pjevaču koji je radni to veče. Bio sam na mnogo veselja na kojima sam bio gost, ali kada se latim mikrofona, otpjevam nešto i uzmem bakšiš, uijvek sam sav taj novac ostavljao ljudima koji su angažovani da pjevaju to veče. Tako je i bilo, sve kolege koje su pjevale ostavile su nama novac od bakšiša - rekao je on za naš portal.

Podsjetimo, kako smo prošle noći objavili, čovjek sa kojim je Milica Todorović dobila sina Bogdana je Beograđanin N.M.

N.M. se bavi prodajom automobila i vlasnik je jedne auto-perionice, otkriva naš izvor. On je u braku već 19 godina i sa suprugom Lj.M. ima dvoje djece.

Inače, nakon što su prethodnog dana procurili snimci sa slavlja povodom rođenja djeteta Milice Todorović i njenog izabranika, oglasila se njegova supruga Lj.M. i rekla kako je sa pjevačicom čak imala i razgovor.

(Telegraf.rs/MONDO)