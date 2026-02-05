logo
Prva slike Milice Todorović sa ocem deteta: Slavio rođenje sina do ranih jutarnjih sati, pevačica ih raskrinkala

Autor Dragana Tomašević
0

Pevačica Milica Todorović postala je mama malenog Bogdana, a jedna koleginica joj je čestitala slikom na kojoj se vidi i njen partner

Prva slike Milice Todorović sa ocem deteta: Slavio rođenje sina do ranih jutarnjih sati, pevačica ih Izvor: screenshot

Milica Todorović postala je mama malenog dečaka, a sinoć je u njenu čast održana proslava na kojoj je bila prisutna njena porodica, kolege sa estrade, ali i ponosni otac.

Ponosni tata je odlučio da dolazak sina na svet obeleži velikim slavljem koje je trajalo do ranih jutarnjih sati.

Pevačicin izabranik, kog Milica uspešno čuva daleko od očiju javnosti, sinoć je organizovao proslavu u jednom prestižnom restoranu, na kojoj su se okupili najbliži prijatelji i članovi porodice. Atmosfera je, prema rečima prisutnih, bila izuzetno vesela, a slavlje je proteklo u znaku emocija, smeha i dobre muzike.

Pogledajte slike:

Jedna od Miličinih koleginica dostavila nam je fotografiju koja se pojavila na društvenim mrežama, a koju je objavila njihova zajednička prijateljica. Na toj fotografiji se po prvi put može videti otac Miličinog sina, koji je do sada uspešno izbegavao javno eksponiranje.

- Bili smo sinoć na slavlju i sve je bilo jako lepo, veselo i zabavno. Slavilo se rođenje sina, svi su bili vidno emotivni i srećni. Otac Miličinog deteta ne želi da bude deo javnog sveta, ali se vidi koliko je ponosan i ispunjen. Ne mogu da vam dostavim snimke jer će se znati od koga je, ali evo vam fotografija koju je prijateljica javno objavila i ponosnim roditeljima čestitala - rekla nam je estradna umetnica koja je zamolila za diskreciju.

Pogledajte:

Izvor: screenshot

(Kurir, MONDO)

