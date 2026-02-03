logo
Otkriveno koje ime je Milica Todorović dala sinu

Otkriveno koje ime je Milica Todorović dala sinu

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Milica Todorović je prije rođenja dječaka odabrala kako će ga zvati

Otkriveno koje ime je Milica Todorović dala sinu Izvor: KURIR TELEVIZIJA/printscreen

Pjevačica Milica Todorović porodila se danas u Beogradu i na svijet donijela zdravog dječaka. Prema prvim informacijama, porođaj je protekao u najboljem redu, a mama i beba se osjećaju dobro.

Milica Todorović je odlučila da svom nasledniku da ime Milan, u znak ljubavi i poštovanja prema ocu, s kojim pjevačica ima posebno blizak odnos.

Ime Milan je staroslovenskog porekla, izvedeno od riječi "mil" (mio, drag), što znači "onaj koji je mio", "drag" ili "umiljat".

Veoma je zastupljeno u slovenskim zemljama, ali ima različita tumačenja i u drugim kulturama: na sanskritu označava "spajanje" ili "zajednicu", dok se u zapadnim jezicima vezuje i za grad Milano.

 (Srbija Danas, MONDO)

milica todorović beba ime

