Pjevačica Milica Todorović je postala majka

Izvor: Printscreen/Instagram

Pjevačica Milica Todorović porodila se prije 20 minuta u Beogradu, saznaje Telegraf. Porođaj Milice Todorović prošao je u najboljem redu, a pevačica i beba se dobro osjećaju.

Inače, jpevačica se pre izvesnog vremena povukla iz javnosti, a sada je dobila dječaka.

"U trenutku kada joj doktori saopštili da čeka djevojčicu bila je van sebe od sreće! Na poslednjem ultrazvuku desio se preokret. Doktori su shvatili da Milica ipak čeka sina! Na ranijim pregledima beba je bila okrenuta tako da nije moglo jasno da se vidi kog je pola", rekao je tada sagovornik.

Podsjetite se kako je pjevačica izgledala u trudnoći:

Vidi opis Porodila se Milica Todorović: Pjevačica u tajnosti postala majka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram prinscreen / milicatodorovicofficial Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram prinscreen / milicatodorovicofficial Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram prinscreen / milicatodorovicofficial Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Printscreen/Paparaco lov Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Printscreen/Paparaco lov Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Printscreen/Paparaco lov Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: KURIR TELEVIZIJA/printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

(Telegraf.rs/MONDO)