Otkriven pol bebe Milice Todorović: Pjevačica se porodila u tajnosti, a partnera sa kojim je dobila dijete krije

Milica Todorović porodila se danas u jednoj klinici u Beogradu

Lijepa pjevačica Milica Todorović postala je mama prvi put, a kako pišu domaći mediji, porođaj je obavljen u jednoj klinici u Beogradu.

Pjevačica je postala mama dječaka, iako je isprva mislila da čeka djevojčicu.

- U trenutku kada joj doktori saopštili da čeka djevojčicu bila je van sebe od sreće! Na poslednjem ultrazvuku desio se preokret. Doktori su shvatili da Milica ipak čeka sina! Na ranijim pregledima beba je bila okrenuta tako da nije moglo jasno da se vidi kog je pola - rekao je nedavno izvor blizak pjevačici.

Inače, Milica Todorović se prije izvjesnog vremena i povukla iz javnosti kako bi se posvetila trudnoći. U javnosti se polemisalo i ko je partner sa kojim je dobila sina, a oni su se samo jednom pojavili zajedno.

Kako je ranije otkrio izvor, pjevačica je donijela odluku da ne eksponira partnera s obzirom da nije dio javnog svijeta, te je to jedini razlog zašto se na događajima nisu pojavljivali zajedno.