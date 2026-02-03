Stanija Dobrojević je bila primorana da se oglasi nakon novih optužbi od strane bivšeg partnera

Stanija Dobrojević često se u javnosti pominje kao jedna od prvih starleta na domaćoj sceni, a ta etiketa godinama je izazivala brojne rasprave i podijeljena mišljenja.

Kako se pojam starlete danas često, opravdano ili ne, dovodi u vezu sa najstarijim zanatom, ni Stanija nije bila pošteđena takvih komentara i nagađanja.

Čime se bavi Stanija kad zarađuje 20.000 € mjesečno: Progovorila o prostituciji i uslovima starijih "čika"

Ipak, ona je više puta isticala da je paralelno gradila i obrazovanje, te da posjeduje diplomu Ekonomskog fakulteta, naglašavajući da je na tome ozbiljno radila uprkos predrasudama koje je prate.

"Prostitucija je ranije bila povezena sa cijelim šoubiznisom, a sada je nekako vezuju za starlete. Starlete u Americi su atraktivne djevojke koje nemaju zanimanje već se bave svačim po malo. Rijaliti, filmovi, reklame, modeling… i ja sam to donijela ovdje. Vidite, mene sa 20 godina nije mogao da obrlati neki stariji čika za brendiranu torbicu jer sam ja to sebi mogla da kupim. A i nikad me nisu zanimali stariji, samo mojih godina i mlađi. Pa kad sa 20 nisu mogli da me obrlate ne mogu sigurno sa tridest i kusur", rekla je Dobrojevićeva ranije.

Oni koji su punili medije natpisima da se Stanija bavi prostitucijom i sličnim poslovima bili su tuženi sa njene strane tokom godina, a starleta po prvi put otkriva koliko je slučajeva na sudu dobila.

"Sve tužbe na sudu sam dobila, i protiv Soraje i protiv raznoraznih. Mislite da me je iko pitao da li sam dobila tužbe? Naravno da ne. Ali barem je istina izašla na vidjelo " izjavila je ona u jednoj Grandovoj emisiji.

Kako Stanija zarađuje?

Mnogi se pitaju i kako onda Stanija sebi može da priušti život na "visokoj nozi". Poznato je da starleta ima dobre ugovore sa brendovima koji joj donose lijepe prihode, a njen bivši nedavno je otkrio više detalja.

"Ona zarađuje samo na sajtu za odrasle i od tih tableta za mršavljenje, a ja sam joj davao mjesečnu njenu zaradu samo da mi žena ne radi više. Dao sam joj 20.000 eura i htio sam još 20.000, ali sad sam to prekrižio", rekao je Asmin Durdžić u "Zadruzi 9 - Eliti".