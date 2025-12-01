logo
Stanija gradi kuću pored jezera na Fruškoj gori: Planira da napravi farmu, otkrila kako je zaradila novac

Autor Ana Živančević
0

Stanija otkrila je svoje planove, pa istakla da želi da se preseli na Frušku goru.

Stanija gradi kuću pored jezera na Fruškoj gori Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic

Starleta Stanija Dobrojević koja je nedavno raskinula vjeridbu sa Asminom Durdžićem planira da sagradi kuću pored jezera i napravi svoju malu farmu životinja i svoj život iz snova koji godinama priželjkuje.

Pogledajte fotografije Stanije Dobrojević:

"Voljela bih da imam kuću baš pored jednog jezera na Fruškoj gori, to mi je velika želja još od vremena kada sam tamo trenirala. Planiram i da napravim malu farmu sa bratom, da brinem o životinjama i da živim mirnije nego do sada. On je veterinar i sve zna, pa bi bilo divno da to radimo zajedno", priča Stanija koja je nedavno napustila Srbiju.

Dobrojevićeva kaže da joj finansijska konstrukcija nije problem, jer već godinama uspješno vodi poslove i u Americi i u Srbiji.

"Fino zarađujem i cilj mi je da kupim kuću. U Americi imam svoj biznis, tamo sam ekskluzivni, licencirani distributer za organske suplemente i to mi donosi odličnu zaradu. A u Srbiji sam vlasnik brenda kompleta za trening. Zaposlila sam ljude za online prodaju, a sve ostalo radim sama. Imam modele u devet nijansi jedne boje, ide odlično i prodaja i zarada. Sve što zaradim, čuvam za kuću i farmu na Fruškoj gori", kaže Stanija.

Kako naglašava, život u gradskoj gužvi ju je zamorio, a inspiraciju za promjenu pronašla je u američkom trendu.

"Vidim da u Americi svi uspješni ljudi bježe iz gradova i sele se na periferiju, u prirodu i širinu. Samo kod nas vole isključivo centar Beograda! Ja sam više za prirodu, a ako poželim gužvu, lako odem kolima", objašnjava ona.

Stanija već posjeduje luksuzni penthaus u Rumi, vrijedan 150.000 eura, koji ne planira da prodaje čak ni kada podigne kuću na Fruškoj gori.

Stanija Dobrojević fruška gora kuća

