"Ti ne možeš da budeš uzor djevojčicama od 7 godina": Voditeljka osula paljbu po Staniji, sve gorjelo u emisiji

Stanija Dobrojević je jednom prilikom, gostujući u Magazinu In, izazvala burnu reakciju voditeljke Sanje Marinković

Izvor: Pink

Sanja Marinković je jednom prilikom u svojoj emisiji isprozivala starletu Staniju Dobrojević zbog njenih provokativnih fotografija i smjelijeg ponašanja koje propagira.

Voditeljka se obratila starleti i istakla da ona nikako ne može i ne treba da bude uzor mladim djevojkama,

Stanija je tada izjavila da je ona zapravo djevojčicama uzor, a na njenu izjavu je odmah odreagovala voditeljka.

"U stvari je činjenica da ja i te kako jesam neka vrsta uzora", pričala je ona, pa se Sanja nadovezala.

"Priđe majka sa ćerkom da se slika sa nekom od vas, i djevojčica ima 7, 8, 9, 10 godina... Ja negdje lično mislim da, ni ti Stanija, i nema veze ovaj imidž koji sad imaš, niti bilo koja od vas ne treba da bude uzor djevojčici od 7, 8 godina", započela je voditeljka.

Znaš kako Sanja, reći ću ti iskreno...", pokušala je da odgovori Dobrojevićeva, ali ju je voditeljka presjekla.

"Šta mene zanima? Da li je tebi nekad palo na pamet da kažeš toj mami "Izvinite gospođo, ali što Vi stavljate to dijete da se slika sa mnom, zašto ste pustili dijete od 8 godina da joj neka djevojka od 25, koja je prešla neke granice čak i svoje lične, ličnih nekih moralnih vrijednosti, nije njoj mjesto tu, eto ima crtani film, neke druge stvari, pozorište lutkarsko", pričala je Sanja, a onda je Stanija uspjela da kaže da smatra kako je sve do roditelja.

"Da li si ti rekla toj mami "Izvinite, s Vama mogu, ali ne sa ćerkom"", poručila je Sanja Marinković.