Miljana Kulić završila na psihijatriji, dovezli je u pratnji dva službena lica: Marija se odmah oglasila i otkrila sve

U javnosti su se pojavili navodi da je Miljana Kulić hitno smještena u bolnicu, a njena majka otkrila je pozadinu priče
Izvor: TV Pink/screenshot
Rijaliti zvijezda, Miljana Kulić, navodno je u subotu hitno primljeno u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti nadomak Niša.
Kako je Republika pisala, Miljana Kulić je u bolnicu dovedena u subotu u popodnevnim časovima, a sa njom je bila njena majka Marija Kulić, ali i dva službena lica s obzirom da je rijaliti učesnica bila u lošem stanju.
Ova vijest zabrinula je mnoge, jer su fanovi rijaltija željni da gledaju Miljanu još otkako je diskvalifikovana iz "Elite 9".
Oglasila se Marija
Marija Kulić oglasila se nakon navoda da je njena ćerka hospitalizovana i demantovala ove navode. Istakla je da Miljana Kulić trenutno sprema svoj Jutjub kanal i da vrijedno radi na novim projektima.
"Možda bi neko volio da je tako. Ja vas obavještavam o svemu što se nas tiče. Miljana uveliko sprema svoj Youtube kanal. Ne pojavljuje se na TikToku da bi gledanost kanala bila veća. Spremite se, ubrzo" poručila je Marija Kulić.
Ipak, Miljana Kulić nije viđena onlajn otkako su se pojavili ovi navodi, a nije se ni ona lično oglasila.
Podsjetite se i koliko se Miljana promijenila za sve ove godine: