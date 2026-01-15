Diskvalifikovana Miljana Kulić: Veliki šef joj saopštio da hitno mora da napusti Bijelu kuću, slijedi paprena kazna

Zbog nedoličnog ponašanja produkcija više nije imala razumijevanja za Kulićevu.

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Veliki šef poslao je hitno pismo na adresu Bijele kuće u kasne sate, a ovonedeljni vođa Jovana Mitić je pročitala takmičarima važno saopštenje.

"Draga Elito, obavještavamo vas da je Miljana Kulić diskvalifikovana. Ona će snositi kaznu od 50.000 eura, a TV Pink će je tužiti u skladu sa tim", glasilo je pismo.

Pojedini učesnici Elite 9 bili su šokirani, a Uroš Stanić se zahvalio produkciji i iznio šokantne navode zbog kojih je Miljana navodno diskvalifikovana.

"Bravo Veliki šefe što si pravičan. Mama, podnesi tužbe za 3 udarca. Miljana Kulić me je udarila u glavu, lupila mi šamar i bacila me na pod", naveo je Uroš Stanić.

