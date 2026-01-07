Karleuša prvi put o napadima zbog nastupa u Eliti: Javno rekla šta zaista misli o Miljani i učesnicima

Jelena je otvoreno i bez zadrške iznijela svoje mišljenje o svemu.

Izvor: pink tv / screenshot

Pop zvijezda Jelena Karleuša gošća je Jutarnjeg programa na Pinku kod voditeljke Jovane Jeremić, gdje su se zajedno osvrnule na brojne aktuelne teme.

Jedna od njih na samom početku bio je i njen novogodišnji nastup u Eliti 9, koji je dosta kritikovan poslednjih dana, budući na Jelenine prethodne stavove o rijalitiju i učesnicima istog.

Jelena je istakla da je nakon svega promijenila mišljenje o rijaliti učesnicima, te istakla da nema razlike između publike u klubovima i one u Šimanovcima.

"Pjevala sam za par miliona gledalaca. Ne bih pravila razliku između ljudi koji su u rijalitiju i onih za koje pjevaju moje kolege, oni takođe ne legitimišu na nastupu ko je to. Meni je publika ista, ne omalovažavam ljude. Bila mi je čast, imam lijepo mišljenje o ljudima koji su u rijalitiju, moja majka je često bila po rijalitiju. Doduše ja tada nisam bila za to", rekla je Jelena.