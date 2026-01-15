Pretila i voditelju, on vikao da je bolesnica: Pojavio se snimak Miljanine diskvalifikacije, šok scene u Eliti (Video)

Rijaliti veteranka Miljana Kulić ponovo je diskvalifikovana. Napala je Uroša Stanića, a zbog nje je i voditelj Milan Milošević zvao obezbeđenje

Izvor: Instagram/samorealno_6

Miljana Kulić zvanično je diskvalifikovana iz "Elite", što je saopšteno u kasnim satima. Razlog diskvalifikacije navodno je neprihvatljivo ponašanje prema voditelju Milanu Miloševiću, ali i fizičko nasilje prema Urošu Staniću.

Zbog kršenja pravila, Miljana Kulić mora da plati kaznu od 50.000 evra, a na društvenim mrežama se pojavio snimak koji otkriva šta je prethodilo diskvalifikaciji.

Drama je počela tokom emisije kada je voditelj Milan Milošević zatražio pomoć obezbeđenja, ističući da se ne oseća sigurno.

Situacija je eskalirala kada je Miljana Kulić uputila direktne pretnje voditelju dok mu je stajala iza leđa. Vidno uznemiren, Milan Milošević je pozvao obezbeđenje i zatražio da se Miljana Kulić udalji iz prostorije.

- Zamolio bih obezbeđenje da dođe, ne osećam se uopšte sigurno kada je Miljana Kulić iza mojih leđa. Dobio sam pretnje direktno - rekao je Milan Milošević uživo tokom prenosa, nakon čega je u sobu ušla Miljana i pitala ga "a, jesi se osećao sigurno kad si prešao na Hajp".

Pogledajte:

Njegove reči potvrdio je i učesnik Uroš Stanić, koji je otkrio da je Miljana zapretila da će voditelju "polomiti glavu".

- Izvedite bolesnicu odavde. Neću da budem u istoj prostoriji sa njom, rekao je Milošević i dodao - Napuštam emisiju ovog trenutka, produkcija neka ovo rešava. Doviđenja - poručio je voditelj izašao iz Bele kuće.