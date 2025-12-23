Luna Đogani i Marko Miljković zaradili su 2025. godine ogromnu sumu, a ona je tek sad otkrila i da li je na kraju uzela sav novac od nagrade u "Zadruzi"
Luna Đogani je u rijalitiju "Zadruga“ učestvovala od samog početka — u prvoj sezoni 2017. godine osvojila je drugo mjesto, dok je u drugoj sezoni odnijela pobjedu. Sada je otvoreno govorila o svom učešću u ovom formatu i otkrila da li joj je honorar za rijaliti bio isplaćen.
- Da! Imala sam kazne, kad kršiš pravila oduzima ti se honorar, ali ovo sve što sam dogovorila i ispoštovala, sve sam dobila, rekla je Luna Đogani u podkastu kod Bokija 13.
Podsjetite se kako je Luna izgledala kada je pobijedila u rijalitiju:
Luna Đogani posle 8 godina priznala da li je dobila sve pare od Zadruge: Evo i koliko sad zarađuje, na računu 6 cifara
Inače, Luna i Marko trenutno najviše zarađuju od Jutjuba.
Zaradili ogroman novac od Jutjuba
Luna Đogani i Marko Miljković su u 2025. godini od svoja dva zajednička Jutjub kanala zaradili 400.000 eura.
Luna Đogani i Marko Miljković pored kanala na kom objavljuju vlogove, u maju 2024. napravili još jedan zajednički kanal na Jutjubu, na kojem se nalazi podkast koji vodi Luna.
Luna Đogani posle 8 godina priznala da li je dobila sve pare od Zadruge: Evo i koliko sad zarađuje, na računu 6 cifara
Kad se brojke sa ova dva kanala saberu, dolazi se do čak 161 milion pregleda.
Zarada od Jutjuba u proseku iznosi od 800 do 1.000 eura na milion pregleda, pa se računicom dolazi do iznosa od preko 400.000 eura, koliko su Luna i Marko zaradili tokom ove godine.
Luna Đogani posle 8 godina priznala da li je dobila sve pare od Zadruge: Evo i koliko sad zarađuje, na računu 6 cifara