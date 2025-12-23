Luna Đogani posle 8 godina priznala da li je dobila sve pare od Zadruge: Evo i koliko sad zarađuje, na računu 6 cifara

Luna Đogani i Marko Miljković zaradili su 2025. godine ogromnu sumu, a ona je tek sad otkrila i da li je na kraju uzela sav novac od nagrade u "Zadruzi"

Luna Đogani je u rijalitiju "Zadruga“ učestvovala od samog početka — u prvoj sezoni 2017. godine osvojila je drugo mjesto, dok je u drugoj sezoni odnijela pobjedu. Sada je otvoreno govorila o svom učešću u ovom formatu i otkrila da li joj je honorar za rijaliti bio isplaćen.

- Da! Imala sam kazne, kad kršiš pravila oduzima ti se honorar, ali ovo sve što sam dogovorila i ispoštovala, sve sam dobila, rekla je Luna Đogani u podkastu kod Bokija 13.

Podsjetite se kako je Luna izgledala kada je pobijedila u rijalitiju:

Inače, Luna i Marko trenutno najviše zarađuju od Jutjuba.

Zaradili ogroman novac od Jutjuba

Luna Đogani i Marko Miljković su u 2025. godini od svoja dva zajednička Jutjub kanala zaradili 400.000 eura.

Luna Đogani i Marko Miljković pored kanala na kom objavljuju vlogove, u maju 2024. napravili još jedan zajednički kanal na Jutjubu, na kojem se nalazi podkast koji vodi Luna.

Kad se brojke sa ova dva kanala saberu, dolazi se do čak 161 milion pregleda.

Zarada od Jutjuba u proseku iznosi od 800 do 1.000 eura na milion pregleda, pa se računicom dolazi do iznosa od preko 400.000 eura, koliko su Luna i Marko zaradili tokom ove godine.

