Melina zbog haosa u butiku morala da se iseli iz stana: Ogovaraju je bogatašice, a sad izbio novi skandal

Melina Galić ne prestaje da bude glavna tema javnosti iako se odselila iz Srbije za Monte Karlo. Nedavno je prvi put uslikana sa bogatim 70-godišnjim vjerenikom na Nedelji mode, nakon čega je izbio skandal u jednom butiku jer prodavci nisu željeli da joj prodaju skupocjenu Hermes tašnu.

Kako u ovom butiku važe posebna pravila za kupovinu određenih modela tašni, tačnije kvote, koje je ona premašila u 2025, Melini su objasnili da joj u tom trenutku nije dozvoljena kupovina nove "birkinke".

"Melinu je to toliko iznerviralo da je momentalno promijenila raspoloženje i počela da viče. Toliko je bila glasna da je uznemirila ostale klijente koji su bili u šopingu", rekao je nedavno izvor Kurira sa lica mjesta i dodao:

Pitala ga je da li zna ko je ona i koliko je novca ostavila kod njih u buticima i da samo želi da kupi novu tašnu kao poklon sebi za Novu godinu. Ta agonija je trajala dobrih 15 minuta. Na kraju, kad je shvatila da ništa ne pomaže, bijesno je napustila privatnu sobu za sastanke i otišla iz butika."

Nakon toga se vratila sa vjerenikom koji joj je ispunio želju i kupio torbicu od "samo" 10.000 eura. Međutim, čitav taj skandal imao je posledice. Kako je izvor blizak Galićevoj otkrio za Kurir, Melina odnedavno više ne živi u stanu u centru Monte Karla, koji je dobila kao poklon za vjeridbu od svog partnera.

Ona se preselila u luksuzni hotel nedaleko od Monaka, a jedan od glavnih razloga za tu odluku je što s njom trenutno svi "ispiraju usta" u ovom mondenskom gradu."

"Melina je jako teško podnijela to što se u Monte Karlu pročulo za njen skandal u "Ermesovom" butiku.Ta priča je danima bila glavna tema tračeva bogatih dama u ovom gradu. Svi joj se smiju, a neke od drugarica su počele i da je izbjegavaju u poslednje vrijeme. Kad je čula za to, ona se baš rastužila jer joj je trebalo mnogo vremena da se nađe u tom visokom društvu. Sad je njen status tamo ozbiljno ugrožen. Zato je odlučila da se privremeno preseli iz Monaka u obližnje mjesto Kap d'Aj, i to u hotel. Ovo mesto se nalazi tik uz Monako i poznato je po svojoj prestižnoj lokaciji, prelijepim plažama, modernoj infrastrukturi, raskošnim vilama i prirodi. Neko vrijeme se neće vraćati u stan, dok se situacija ne smiri. Jednoj drugarici se povjerila da je zbog ove situacije pod velikim pritiskom ", priča izvor upućen u detalje.

Međutim, Melinu je potom poterao još jedan maler - imala je veći kvar na svom "bentliju".

" Melina vozi "bentlija", to već svi znate (smijeh). Prije nekoliko dana joj je crkla klima u automobilu. Po završetku popravke, ona je otišla po svog ljubimca, ali je i tu doživjela težak blam. Kad je trebalo da plati popravku, ona je shvatila da nema novca na kartici jer je potrošila sve do eura, a sa sobom nije ponela ni dovoljno gotovine. Odmah je sva usplahirena zvala vjerenika da dođe i reguliše plaćanje. Iako joj je on rekao da će kasnije da dođe i sve sredi, ona je insistirala da dođe odmah jer nije željela da ode iz servisa bez svog "bentlija" - zaključio je izvor za Kurir.

