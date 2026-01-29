Melina uhvaćena s vjerenikom (70), oglasio se Haris Džinović: Posle burnog razvoda i drame u vili, samo je ovo rekao

Modna kreatorka je prisustvovala reviji u Parizu sa budućim mužem, a ovim povodom je reagovao prvi suprug, pjevač Haris Džinović

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Modna kreatorka Melina Džinović uhvaćena je na prestižnoj modnoj reviji u Parizu, u društvu svog vjerenika, bogatog engleskog biznismena (70).

Njihovo prisustvo u prvom redu modne manifestacije privuklo je pažnju javnosti.

Tim povodom domaći mediji kontaktirali su njenog bivšeg supruga, Harisa Džinovića, koji je ovu vijest kratko prokomentarisao:

"Nisam upućen, niti me zanima ništa po tom pitanju. Ne želim da komentarišem ", rekao je kratko Haris.

Melina je na reviji u Parizu nosila elegantnu crnu haljinu sa jednim golim ramenom, dok je njen partner bio u pantalonama, sakou i rolki.

Melina upala u vilu na Senjaku, Haris zvao policiju

Prije dvije godine se odrigrala drama u domu Harisa Džinovića na Senjaku, kada je njegova bivša supruga Melina, koja je prije razvoda napustila porodični dom, upala u vilu, a pjevač je otkrio šta se zaista dogodilo. Kako je Haris rekao, nije bio u kući kada je Melina došla.

"Ona je izgubila državinu jer je napustila porodicu i ima drugu stambenu jedinicu u kojoj živi. Ja nemam putera na glavi, ona je ta koja ga ima i zna se šta i s kim radi. Večeras je došla u kuću, skuvala kafu i sela i očigledno nije imala nameru da izađe. Kada sam došao, bila je drčna i počela da me provocira, na šta sam joj rekao da mora da napusti kuću, a da može da uzme stvari i izađe napolje, ali ona nije htela. Kad sam joj opet mirno rekao da izađe, ona je rekla 'svaki metar ove kuće pripada meni koliko i tebi' na šta sam joj ja rekao 'ako sud kaže da je tvoja'", rekao je Haris i dodao:

"Bilo je očigledno da ona ne želi da ode i da hoće da me isprovocira da uradim nešto, što joj nije pošlo za rukom. Namera joj bila da provocira jer se nije najavila telefonom da dolazi. Ponovio sam joj da je izgubila je državinu napuštanjem porodice i selidbom u drugu lokaciju, ponovo zahtevao da izađe, a pošto nije htela, pozvao sam advokata, koji me je posavetovao da pozovem policiju, što sam i uradio".

Nakon davanja iskaza u policiji izrečena im je hitna mera zabrane prilaska, a o njihovom slučaju se oglasilo i tužilaštvo.

"Postupanje tužilaštva za Harisa Džinovića sinoć, nakon što je od strane RS, MUP, PS Savski venac dostavljena hitna mera o sprečavanju nasilja u porodica - dežurni javni tužilac smatra da nema rizika od nasilja u porodici stoga da nema osnova za produženje izrečene hitne mere", saopšteno je iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva.

Pogledajte vilu u kojoj Melina živi s novim vjerenikom:

(Blic, MONDO)