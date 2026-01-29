Melina Galić, modna dizajnerka i bivša žena Harisa Džinovića, navodno je vikala na zaposlene u "Ermes" radnji

Izvor: Kurir

Melina Galić, bivša supruga Harisa Džinovića koja se nedavno vjerila sa britanskim biznismenom (70), našla se navodno u centru skandala koji se odigrao nedavno u jednom butiku u Monte Karlu.

Melina je navodno napravila dramu u luksuznom butiku brenda "Ermes", kad prodavačice nisu htjele da joj prodaju tašnu koju je duže vrijeme željela.

Kako u ovom butiku važe posebna pravila za kupovinu određenih modela tašni, tačnije kvote, koje je ona premašila u 2025, Melini su objasnili da joj u tom trenutku nije dozvoljena kupovina nove "birkinke".

Vidi opis "Znate li vi ko sam ja?": Melina bijesnila u radnji u Monaku, tražila skupocjenu birkinku oni je oduvali Melina Džinović u Monte Karlu na balu u crvenoj haljini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / hamelofficial Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Instagram printscreen / hamelofficial Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Instagram printscreen / hamelofficial Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Instagram printscreen / hamelofficial Br. slika: 4 4 / 4

"Melina je opsjednuta tašnama "ermes", posebno modelima "birkin" i "keli", koje su najskuplje i najtraženije. Ima ih nekoliko, a poslednja u nizu bila je "keli" od kože aligatora, koju je dobila kao poklon za vjeridbu od svog partnera. Međutim, u "Ermesu" važe posebna pravila kada je riječ o kupovini ovih modela, tzv. kvote, koje je ona prošle godine premašila. Prodavačica u butiku joj je tada ljubazno objasnila da ne može da joj izađe u susret jer im pravila kompanije to ne dozvoljavaju. Melinu je to toliko iznerviralo da je momentalno promijenila raspoloženje i počela da viče. Toliko je bila glasna da je uznemirila ostale klijente koji su bili u šopingu", rekao je izvor Kurira sa lica mjesta i dodao:

"Govorila je kako nije u redu da je odbiju za tašnu koju toliko želi. Pominjala je neke svoje prijateljice, kako su i one premašile kvotu, pa su dobile tašnice. Više puta je rekla da provjere u sistemu njenu istoriju kupovina, da je ona vjerni klijent godinama i da nisu korektni. Prodavačica joj je objasnila da sve ona to zna, ali da su pravila rigorozna. Ponudila joj je neke druge modele, ali ona je željela samo "birkinku". Kad je vidjela da joj to ne prolazi, zahtijevala je da hitno vidi menadžera. Čim se on pojavio, počela je da viče i na njega da ne želi nikakva objašnjenja. Pitala ga je da li zna ko je ona i koliko je novca ostavila kod njih u buticima i da samo želi da kupi novu tašnu kao poklon sebi za Novu godinu. Ta agonija je trajala dobrih 15 minuta. Na kraju, kad je shvatila da ništa ne pomaže, bijesno je napustila privatnu sobu za sastanke i otišla iz butika", završava izvor.

(Kurir, MONDO)