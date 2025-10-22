Ovaj snimak Đine Džinović je gledalo pola miliona ljudi: Obrisala sve sa mreža, pa pokazala kako je guraju na ulici

Influenserka i ćerka Harisa Džinovića i Meline Galić, objavila "povratnički" snimak na mreži Tiktok

Izvor: pritnscreen/tiktok/djinadzinovic

Đina Džinović, ćerka pjevača Harisa Džinovića i dizajnerke Meline Galić, nedavno je obrisala svoje naloge na društvenim mrežama.

Đina je sada riješila da aktivira Tiktok nalog, a za kratko vrijeme je njen "povratnički video" gledalo pola miliona ljudi.

Pogledajte i vi:

U pitanju je snimak koji je napravla s prijateljem, i u kojem njih dvoje odguruju jedno drugokako niko ne bi pomislio da su u vezi.

"Bježi, misliće da smo u vezi", napisala je u opisu objave i dodala: "Naš najveći problem."

Troši šakom i kapom

Ćerka Harisa Džinovića i Meline Galić, Đina, ne skriva koliko voli skupu odjeću i obuću, a nedavno je prešla sve granice.

Ona je posjetila butik s markiranom obućom kako bi svoju kolekciju obogatila novim modelima, ali je očito malo pretjerala u isprobavanju.

Đina je tako bez problema probala cipele, ne mareći za haos koji je napravila, jer joj je jedino bilo bitno da odabere pravi model za sebe.

Izvor: Instagram printscreen / djinadzinovic