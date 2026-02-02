Lejdi Gaga je na dodjeli nagrada Gremi 2026, održanoj u Los Anđelesu, osvojila priznanje za najbolji pop vokalni album za izdanje Mayhem, pa se tim povodom obratila vjereniku.

Izvor: Youtube printscreen / Recording Academy / GRAMMYs

Lejdi Gaga je na sinoćnjoj dodjeli Gremija osvojila nagradu za najbolji pop vokalni album za izdanje "Mayhem". Na svečanosti u Los Anđelesu, koju je vodio Trevor Noa, pjevačica se u emotivnom govoru zahvalila svom vjereniku Majklu Polanskom, kog je poljubila prije izlaska na scenu.

"Prije svega, moram da zahvalim svom partneru Majklu", rekla je Gaga primajući nagradu. "Svakodnevno si uz mene na način na koji ne mogu dovoljno da se odužim, a čitavu godinu si naporno radio sa mnom na ovom albumu."

Vidi opis Lejdi Gaga se slomila, obratila se osobi iz publike i poslala jaku poruku: "Sa gomilom muškaraca može biti teško" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube printscreen / Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Youtube printscreen / Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 7 / 7

Njen vjerenik je, kao jedan od tekstopisaca na albumu "Mayhem", takođe bio nominovan za Album godine. "Zato te volim i hvala ti", dodala je.

Gaga, koja je bila nominovana u sedam kategorija, uključujući pjesmu i spot godine, iskoristila je priliku i da uputi riječi ohrabrenja svojim kolginicama:

"Samo želim da kažem ženama u muzici, da znam da ponekad, kada ste u studiju sa gomilom muškaraca, to može biti teško. Zato vas ohrabrujem da uvijek slušate sebe i da se uvijek borite za svoje ideje, borite se za svoje pjesme, borite se za sebe kao producentkinje. Pobrinite se da se vaš glas čuje - glasno."

Polanski je velika pomoć i podrška Gagi

Ovo nije prvi put da pjevačica, kojoj je pravo ime Stefani Germanota, odaje priznanje Polanskom za pomoć u stvaranju muzike. "Sanjati o ovom albumu, planirati ga i graditi svaku viziju s tobom - beskrajno razgovarati o onome što ćemo stvoriti za 'monstere' bilo je iskustvo kakvo nisam mogla ni da zamislim", napisala je na Instagramu u septembru, dan nakon što je osvojila nagradu za Umjetnika godine na MTV VMA dodjeli. "Volim koliko voliš moje obožavatelje i želiš da budu srećni."

Zvezda filma "Zvezda je rođena" tada je dodala: "Srce mi je puno sreće kad vidim koliko ih voliš jer ih tako možemo voljeti zajedno svaki dan. Jednako kao i meni, stalo ti je do toga da se ljudi u svijetu osjećaju viđenim."

Pogledajte još slika Gage i njenog vjerenika:

Vidi opis Lejdi Gaga se slomila, obratila se osobi iz publike i poslala jaku poruku: "Sa gomilom muškaraca može biti teško" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/ladygaga Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/ladygaga Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Broadimage / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/ladygaga Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Volker Essler/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: pritnscreen/youtube/Associated Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Inastagram printscreen / ladygaga Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram printscreen / ladygaga Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram printscreen / ladygaga Br. slika: 9 9 / 9 AD

Gaga je takođe naglasila koliko se posebno osjeća u vezi s Polanskim, koji ju je zaprosio u aprilu 2024. godine.

"Zauvijek sam zahvalna na tvojoj ljubavi i na tome što se boriš za mene", podijelila je. "Svakog dana od zore do mraka naporno radiš sa mnom, živiš ovu muziku, nastupe i planove, ulažeš sav svoj trud da sve ostvarimo. Ja sam najsrećnija djevojka na svetu."