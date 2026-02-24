"Donijeli su mi i kokain na nastup, pa je l' sam uzeo?": Oglašavanje repera nakon vijesti da u podnete krivične prijave

Reper Dragomir Despić Desingerica reagovao na vijest o podnošenju krivičnih prijava zbog nastupa u Vranju

Izvor: Youtube/Pinkove zvezde/Printscreen

Dragomir Despić Desingerica prokomentarisao je navode da su protiv njega podnijete čak tri krivične prijave.

Razlog za podnođenje prijava je nastup u Vranju, na koje je jedan od posjetilaca kluba donio jagnje.

Nesrećna životinja se opirala i pokušavala da pobjegne dok je Despić izvodio svoju pjesmu “Čokolada”. Izvedba je izazvala lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su izrazili šok i negodovanje zbog tretmana životinje.

Izvor: Printscreen/Facebook/Zorica Marković

Iz Osnovnog javnog tužilaštva su potvrdili da su primili i tri krivične prijave protiv odgovornih ljudi u klubu u Vranju, gdje je reper nastupao.

"U daljem toku postupka biće nadležnoj PU u Vranju stavljen zahtjev zaprikupljanje potrebnih obavještenja na sve okolnosti nastanka kritičnog događaja", navodi se u odgovoru OJT.

Kada je Desingerica došao na snimanje Pinkovih zvezda, negirao je da je nastupao sa jagnjetom, jer ga tokom nastupa nije ni pipnuo.

"Ja sam nastupao sa jagnjetom?! " pitao je Desingerica kad su mu tražili komentar na navedeno.

Na konstataciju da su mu donijeli jagnje na binu, rekao je:

"Pa donijeli su mi i kokain pa ga nisam uzeo, i? Ne drogiram se."

Potom je istakao da on ne zna ništa o krivičnim prijavama koje su podnijete.

"Šta ću da radim? Mislim, šta ću da radim... Kao kad bih ja rekao "donio ti je neko kamion droge tamo". Za šta me krivično gone? Što sam pjevao na mikrofon? Imam dozvolu da pjevam. Za šta da angažujem advokata, za nešto što nisam radio? Mislim da nema potrebe, to samo retard čovjek može da ne vidi. Nek pišu krivične prijave i klanicama, što ubijaju!" rekao nam je Desingerica.

(Espreso, MONDO)