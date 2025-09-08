Lejdi Gaga nadmašila Bijonse i Tejlor Svift: Osvojila čak 4 nagrade na dodeli MTV VMA priznanja u Njujorku

Pevačica Lejdi Gaga je osvojila četiri VMA nagrade, uključujući priznanje za Umetnicu godine, nagradu za najbolju saradnju s Brunom Marsom, kao i dve nagrade za spot "Abracadabra".

Izvor: X/screenshot/notgwendalupe

Lejdi Gaga je proglašena umetnicom godine na ovogodišnjoj dodeli MTV Video Music Awards (VMAs), osvojivši ukupno četiri nagrade.

U toj kategoriji nadmašila je jaku konkurenciju koju su činili Tejlor Svift, Bijonse i Kendrik Lamar, a nagradu je posvetila svojim fanovima, poznatima kao "Little Monsters", kao i vereniku Majklu Polanskom.

"Biti umetnik znači pokušavati povezati duše ljudi širom sveta. To je disciplina, zanat koji dotiče srce, pušta korenje i podseća ljude da sanjaju", izjavila je Lejdi Gaga prilikom preuzimanja nagrade za umetnicu godine.

Ostali dobitnici

Sabrina Karpenter i Arijana Grande takođe su imale uspešnu noć – svaka je osvojila po tri nagrade, u večeri u kojoj su priznanja bila prilično ravnomerno raspodeljena.

Od ukupno 12 nominacija, osvojila je i nagrade za najbolju režiju i najbolju scenografiju za spot "Abracadabra", a zajedno s Brunom Marsom dobila je i priznanje za najbolju saradnju za pesmu "Die With A Smile". Bruno Mars je, zajedno s Ruz iz grupe "Blackpink", osvojio i nagradu za pesmu godine za APT, dok je grupa "Blackpink" proglašena najboljom grupom.

Maraja Keri je osvojila svoju prvu VMA nagradu u kategoriji najboljeg R&B izdanja za pesmu "Type Dangerous", a kasnije je primila i prestižnu nagradu Video Vanguard.

Posebna priznanja dodeljena su Rikiju Martinu, koji je spektakularno otvorio veče miksom hitova, uključujući "Livin’ La Vida Loca", i primio nagradu za latino ikonu. Reper Basta Rajms dobio je nagradu Rock The Bells Visionary za svoj doprinos muzici. Na dodeli je odata počast i bivšem pevaču grupe Black Sabbath, Oziju Ozbornu, koji je preminuo u julu. Emotivnoj izvedbi prethodio je video uvod koji su snimili njegov sin Džek i unuci.

Arijana Grande je osvojila nagrade za video godine, najbolji dugometražni spot i najbolji pop video za pesmu "Brighter Days Ahead".