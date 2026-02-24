"Ne postoji osnovana sumnja da je izvršila ni navedeno, ni bilo koje drugo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti”

Izvor: Youtube/ Adria TV/ Screenshot

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu Uprave policije, Odeljenja bezbjednosti Podgorica, podnijetu protiv Mirjane Pajković zbog sumnje da je učinila krivično djelo prinuda na štetu bivšeg savjetnika za bezbjednost predsjednika države Dejana Vukšića.

“Nakon ocjene spisa predmeta i sprovedenih svih zakonom predviđenih mjera i radnji, postupajuća državna tužiteljka je odbacila krivičnu prijavu protiv M.P. jer ne postoji osnovana sumnja da je izvršila ni navedeno, ni bilo koje drugo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti”, istakli su u saopštenju, javlja CdM.