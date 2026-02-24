"Beograd je postao nepodnošljiv": Suzana Mančić napustila luks stan od 175 kvadrata u samom centru

Suzana Mančić gradsku buku zamijenila za "raj na zemlji"
Suzana Mančić riješila je da napusti stan u centru Beograda i preseli se u pravi mali raj na zemlji. Voditeljka je godinama živjela u centru Beograda u stanu od 175 kvadrata.j
Cijeli stan opremljen je skupocenim stilskim nameštajem i svuda su zanimljivi detalji koji ovom porodičnom domu daje posebnu čar.
Sa stilom
Na zidovima su brojne slike i ikone, a na zidu u dnevnoj sobi stoji i njen portret.
U trpezariji se nalazi veliki sto za ručavanje, kao i nekoliko polica koje su popunjene porodičnim fotografijama, svijećama itd.
U stanu nalazi se i klavir koji daje posebnu draž ovom stanu u centru grada, a tu je i kamin koji daje posebnu toplinu njenom domu.
Ima vikendicu u Velikoj Moštanici
Kako je Suzana rekla, njoj se više ne dopada život u strogom centru grada i za sebe bira nešto mirnije okruženje.
- Beograd je postao malo nepodnošljiv. Idem u mirnije krajeve Beograda, bila sam u centru i centar je postao nemoguć za život. Preselila sam se na mirnije mjesto koje nije tako daleko - rekla je voditeljka i dodala:
- Napravila sam raj na zemlji ali bilo je potrebno mnogo godina, truda, rada i dosta novca. Da ne vjerujete koliko košta da se raskrči jedan plac. Ja živim u u najstrožem centru grada, i mislim da su sva moja čula poludjela od galame, buke, sirena... Zato dođem ovdje, sjednem na trem, podignem noge na ogradu, napravim sebi kafu i uživam - slušam tišinu. To je u današnje vrijeme veliki luksuz.