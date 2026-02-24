"Zbog sumnje da je izvršio krivično djelo oduzimanje vozila na štetu jednog fizičkog lica iz Podgorice, policijski službenici su tužilaštvu podnijeli krivičnu prijavu protiv D.S. (45), višestrukog povratnika u vršenju krivičnih djela", saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

“On je, kako se sumnja, 15. februara u kasnim večernjim časovima došao do jedne benzinske stanice, gdje je iskoristio privremeno odsustvo vozača, otuđio vozilo koje je bilo upaljeno i udaljio se u nepoznatom pravcu. Vozilo je u međuvremenu vraćeno vlasniku”, kazali su iz UP.

Kako javljaju iz UP, osumnjičeni je, u zakonskom roku priveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.