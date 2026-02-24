Devet mjeseci nakon smrti devetnaestogodišnje Novosađanke Tijane Radonjić tokom parasejlinga u Budvi, ODT Kotor zaključilo je da niko nije odgovoran za tu tragediju.

Više državno tužilaštvo u Podgirici razmatra žalbu advokata porodice djevojke iz Novog Sada koja je lani stradala u incidentu tokom parasejlinga u Budvi, na odluku Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru da odbaci krivičnu prijavu protiv osumnjičenih da su prouzrokovali njenu smrt.

To je potvrđeno “Vijestima” u Višem državnom tužilaštvu.

“Višem državnom tužilaštvu 9. februara 2026. godine od strane Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, dostavljena je pritužba advokata - punomoćnika oštećene porodice, sa spisima predmeta tog tužilaštva, radi odlučivanja po pritužbi podnijetoj na rješenje o odbacivanju krivične prijave, povodom događaja od 28. 5. 2025. godine, kada je smrtno stradala T. R. Predmet se nalazi u radu kod ovog tužilaštva, a nakon analize cjelokupnih spisa predmeta, tužilaštvo će u zakonskom roku donijeti odluku”, rečeno je “Vijestima” u VDT.

U obrazloženju o odbacivanju krivične prijave navodi se da “ne postoji osnovana sumnja da je bilo ko od organizatora i posade odgovoran za teško djelo protiv opšte opasnosti ili bilo koje drugo krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti”.

S druge strane, porodica stradale djevojke ne prihvata takav epilog, pa je njihov advokat Mirko Bogićević VDT-u podnio žalbu na oduku ODT-a, ističući da je ona “donijeta uz selektivnu ocjenu dokaza, zanemarivanje ključnog video-materijala i potcjenjivanje nalaza sudskog vještaka pomorsko-saobraćajne struke.”

Tragedija se dogodila 28. maja 2025. godine, oko 11 časova, kada je Tijana Radonjić prihvatila promotivnu vožnju parasejlingom na budvanskoj rivijeri u organizaciji firme “Jet Sky Budva”.

Let je počeo kod Slovenske plaže, a plovilo se potom udaljilo ka otvorenom moru, u pravcu plaže Mogren. Na gliseru registarske oznake 858BD nalazili su se vozač Mevlut Kaya i pomoćnik Igor Jokić.

U jednom trenutku, Tijana je, prema snimku sa kamere postavljene na padobranu, počela da maše i viče, potom pokušala da se podigne iz sjedišta, otkopčala prsluk i zaštitni pojas, izašla iz sjedišta i pala u more sa visine procijenjene između 50 i 70 metara.

Prema obdukcionom nalazu Kliničkog centra, smrt djevojke je nastupila usljed utopljenja i poremećaja disanja zbog udisanja krvi iz rascjepa pluća. Povrede su, kako se navodi, nastale usljed pada sa visine i udara o morsku površinu.

“Vijesti” su imale uvid u nalaz vještaka pomorsko-saobraćajne struke, kapetana duge plovidbe Grujice Dudića od 9. januara ove godine, koji je po naredbi tužioca Ivana Abramovića iz ODT-a Kotor, vještačio pomorsku nesreću.

U nalazu piše da su meteo i uslovi na moru u vrijeme kada se nesreća dogodila bili povoljni, da je gliser preduzeća “Jet Sky Budva” kojim je vučen padobran registrovan za privrednu djelatnost prevoza do 12 putnika, ali ne i za pružaje parasejling uskuga, da državljanin Turske Mevlut Kaya koji je bio skiper na gliseru nema položen ispit i ne posjeduje ovlašćenje o osposobljenosti za mornara-motoristu koje je neophhodno za upravljanje ovom vrstom plovila, te da je svjedodžba o sposobnosti glisera za plovidbu isticala dva dana nakon dana u kojem se dogodila nesreća, prenose Vijesti.

Kayin pomoćnik na gliseru registarske oznake 858-BD Igor Jokić po nalazu vještaka, imao je položen ispit za voditelj čamca koji se zakonom traži za čamce kod obavljanja privredne djelatnosti.

Vještak je konstatovao i da je privredno društvo “Jet Sky Budva” čiji su vlasnici Manu i Mirko Krdžić “pružalo turističku uslugu parasejling bez zaključenog ugovora sa JP Morsko dobro i saglasnosti Lučke kapetanije Bar za akvatorij koji bi morao biti određen namjenski za parasejling”, kao i da “vlasnik čamca nije priložio nikakav dokaz u formi zapisnika ili tehničkog izvještaja od Tehničkog inspekorata Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore o redovnom pregledu opreme za vuču padobrana, na osnovu čega bi Lučka kapetanija Bar registrovala čamac za sportsko-rekreativne i avanturističke djelatnosti - u konkretnom za parasejling”.

Vještak konstauje da su se Krdžić i njegova firma tim poslovima bavili suprotno odredbama važećeg Zakona o sigurnosti plovidbe i drugih propisa, kao i da “vlasnik čamca nema odgovarajuću svjedodžbu priznate organizacije ili proiozvođača o tehničkoj ispravnosti vučnih sajli i opreme za nuždu (panic taster) kao sredstvo javljanja posadi na čamcu koja upravlja padobranom”.

U nalazu piše i da je vlasnik firme “Jet Sky Budva” Mirko Krdžić priložio ugovor sa JP Morsko dobro o zakupu privremene lokacije za prodaju karata i pristajanje plovnih objekata “što nema nikakvog značaja za privrednu djelatnost kojom se bavi”, da nije priložio dokaz da ima saglasnost Lučke kapetanije Bar ili drugog organa uprave “o lokaciji i akvatorijumu za namjensko bavljenje vučom guma ili parasejlingom”, te da na dan kada se nesreća dogodilla Krdžić nije imao “valjano rješenje Sekretarijata za privredu Opštine Budva za pružanje turističkih usluga koje uključuju sporsko-rekrativne i avanturističke djelatnosti (vuča guma, skijanje, parasejling)”.

Vještak je napisao i da članovi posade glisera Kaya i Jokić “nijesu pratili razvoj situacije i pokazali dužnu pažnju osobi koja je koristila usluge parasjelinga dok je bila na visini od oko 50-70 metara.”

U mišljenju vještaka se navodi i da je posada glisera “primijetila da osobe nema u padobranu tek kada su “primijetili da lokalni ribari ukazuju pomoć unesrećenoj”, kao i da je “nedovoljna i kratka bila obuka unesrećene na obali o javljanju u slučaju panike na padobranu, na način da se ruke ukrste, što ukazuje na to da posada čamca i da je unesrećena davala signal ukrštenim rukama, to ne bi primijetila jer se nije osvrtala na padobran sa unesrećenom”, pišu Vijesti.

Dudić je izveo konačni zaključak i mišljenje o uzroku nesreće “da se vlasnik čamca Mirko Krdžić sa posadom nezakonito bavio privrednom djelatnošću time da je postupcima posade nesigurno davao uslugu parasejlinga, koje je za posljedicu imalo gubitak ljudskog života na moru”.

