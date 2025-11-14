Djevojci pozlilo na koncertu Lejdi Gage: Pjevačica prekinula nastup, hitno pozvala pomoć

Lejdi Gaga pomogla je djevojci iz publike.

Lejdi Gaga je tokom nastupa u okviru svoje "Mayhem Ball" turneje doživjela neobičnu situaciju kada je jednoj djevojci pozlilo dok je pevala "The Edge of Glory" za klavirom.

Pjevačica je odmah primijetila problem u publici i prekinula nastup, pozvavši hitno obezbjeđenje i medicinsku ekipu. Publika je počela da aplaudira, ali je Gaga zamolila sve da se smire kako bi se uvjerili da je djevojci bolje. Na kraju je zatražila da je odvedu u bekstejdž, gdje su joj pružili potrebnu pomoć.

Dobila ulogu u nastavku hit filma

Podsjetimo, nakon višenedjeljnih glasina, sada je i zvanično potvrđeno. Lejdi Gaga dobila je ulogu u dugoiščekivanom nastavku filma "Đavo nosi Pradu". Vijest je u petak, 10. oktobra, objavio magazin Variety.

Potvrda stiže nedugo nakon što je 39-godišnja muzičarka u četvrtak viđena u Milanu, gdje se film trenutno snima.