U požaru u Domu "Ivanović" u Barajevu stradalo je 11 korisnika, a odgovorna lica negiraju krivicu za teško djelo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu.

U Višem sudu u Beogradu danas su odgovorna lica Doma za smještaj starih i odraslih lica "Ivanović" u Barajevu negirala izvršenje krivičnog djela za koje se terete povodom tragedije u tom Domu kada je usled požara nastradalo 11 korisnika.

Direktorka Doma Gorica Ivanović, kao i Miloš i Aleksandar Ivanović kratko su se izjasnili da nisu krivi za krivično djelo - teško djelo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu. Prethodno je tužilac u uvodnim izlaganjima navela da će tokom postupka predloženim dokazima utvrditi postojanje krivice optuženih.

Ona je rekla da u domu nije bilo dovoljno obučenih ljudi za toliki broj korisnika, kao i da su dozvoljavali da se puši u prostorijama, što je inače zabranjeno. Korisnici doma su, kako je navela, bili izloženi grubom nemaru i nisu bili zaštićeni.

Tužilac je naglasila da u Domu nije bilo priključka za crijevo za gašenje požara i ostale neophodne opreme.

Sa druge strane odbrana tvrdi da nema uzročno-posledične veze u postupanju optuženih i tragičnom događaju.

Odbrana je predložila da se ispita stručni savjetnik o uzroku požara, čemu se tužilac protivila jer smatra da nisu ispunjeni uslovi za to, odnosno zato što nije obavljeno vještačenje već samo zapisnik sa uviđaja u kom je naveden uzrok požara.

Na sledećem suđenju koje je zakazano za 6. mart sud će odlučiti o dokaznim predlozima, a optuženi će iznijeti odbranu.Svi optuženi su danas dovedeni iz pritvora u kom se nalaze od hapšenja.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud okrivljene oglasi krivim i osudi po zakonu i da ih obaveže na plaćanje svih troškova postupka, kao i da im izrekne mjeru bezbijednosti - zabrana vršenja poziva, djelatnosti i dužnosti u ustanovama socijalne zaštite u trajanju od 10 godina.Sumnja se da oni nisu postupili po propisima i zakonima čega su izazvali opasnost za život i tijelo korisnika ovog doma, pri čemu su olako držali da do smrti lica neće doći ili da će moći to da spriječe.

Tog dana je pored korisnika Doma u objektu bio samo okrivljeni Miloš Ivanović, koji nije ni stručni radnik, niti njegovatelj, niti je osposobljen za sprovođenje mjera zaštite od požara, kada je u sobi u potkrovlju, u kojoj je boravio korisnik doma M.D. došlo do požara, zbog žara cigarete ili upaljača. Požar je zahvatio unutrašnjost ove ustanove, u kojoj nije bilo opreme i uređaja za gašenje požara, niti lica osposobljenih za sprovođenje mjera zaštite od požara. Od posledica požara je preminulo 11 osoba.

