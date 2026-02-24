Administrativni odbor Skupštine Crne Gore imenovao je danas Danijelu Đurović za savjetnicu šefa parlamenta Andrije Mandića.
Za to su glasali članovi odbora iz vladajuće većine.
Đurović je bivša predsjednica najvišeg zakonodavnog doma,
Takođe, bila je visoka funkcionerka Socijalističke narodne partije (SNP).
U njenoj biografiji na sajtu parlamenta piše da je zvanje diplomirane inženjerke menadžmenta stekla na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, te da je magistrirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici - odsjek biologija, gdje je i stekla zvanje magistarke ekologije i zaštite životne sredine, pišu Vijesti.