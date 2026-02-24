Administrativni odbor Skupštine Crne Gore imenovao je danas Danijelu Đurović za savjetnicu šefa parlamenta Andrije Mandića.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Za to su glasali članovi odbora iz vladajuće većine.

Đurović je bivša predsjednica najvišeg zakonodavnog doma,

Takođe, bila je visoka funkcionerka Socijalističke narodne partije (SNP).

U njenoj biografiji na sajtu parlamenta piše da je zvanje diplomirane inženjerke menadžmenta stekla na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, te da je magistrirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici - odsjek biologija, gdje je i stekla zvanje magistarke ekologije i zaštite životne sredine, pišu Vijesti.