Kompanija Monteput će u petak potpisati 693.969.668 eura vrijedan ugovor o projektovanju i izgradnji druge dionice auto-puta Bar-Boljare, sa kineskim konzorcijumom "Power China Ltd. - STECOL – PCCD".

Izvor: MONDO

Kako je saopšteno iz Monteputa, dokument će potpisati izvršni direktor Monteputa Milan Ljiljanić i predstavnici kineskog konzorcijuma u 12 časova u Vili Gorica.

Kineski konzorcijum "PowerChina - Stecol - PCCD" imaće pet godina da uradi glavni projekat i izgradi drugu dionicu auto-puta od Mateševa do Andrijevice, dok će dobiti I dvije godine da otkloni potencijalne nedostatke u ovom poslu, pišu Vijesti.

Monteput je sredinom januara izabrao kineski konzorcijum "PowerChina - Stecol - PCCD" za izvođača, odnosno da urade glavni projekat i drugu dionicu auto-puta Bar - Boljare od Mateševa do Andrijevice. Njihova ponuda je vrijedna 693.969.668 eura.

Ova trasa duga je oko 23 kilometra, a finansiraće se iz državne kase, kroz kredit od 200 miliona kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i grant Evropske unije od 150 miliona eura.