Bivši načelnik inspekcije za nadzor nad nuklearnom i radijacionom bezbijednošću objekata korišćenja atomске energije u Sovjetskom Savezu Vladimir Kuznjecov, rekao je da bi Velika Britanija i Francuska "mogle prestati da postoje ako Ukrajini predaju nuklearno oružje".

Izvor: RIA Novosti/screenshot/X/@MaimunkaNews/Printscreen

"Predaja nuklearnih eksplozivnih tehnologija i sredstava isporuke... Ovo je jednostavno nemoguće, jer do određenog trenutka, odnosno do današnjeg dana, sličnih presedana nije bilo“, naglasio je Kuznecov.

On je takođe napomenuo da informacije o namjeri da se Ukrajini preda nuklearno oružje mogu biti fabrikovane u Londonu ili Parizu kako bi se izvršio pritisak na Rusiju.

"Treba im dozvola Amerike"

Kuznecov je istakao da, ako Velika Britanija i Francuska ipak odluče da predaju nuklearno oružje Ukrajini, Rusiji ne bi ostalo ništa drugo osim da izvede preventivni nuklearni udar na ove dvije evropske zemlje.

"Zamislite taj trenutak. Da, oni su predali. Ukrajina je upotrebila takve stvari. Šta će se desiti sa samom Engleskom i Francuskom? To neće ostati nepoznanica. Već u fazi predaje biće jasno. Jedino što dolazi na pamet jeste preventivni udar po tim zemljama — one bi jednostavno prestale da postoje“, rekao je stručnjak.

Prema njegovim riječima, za potencijalnu predaju nuklearnog oružja Ukrajini, Francuska i Velika Britanija morale bi da dobiju dozvolu od Sjedinjenih Američkih Država.

"Hoće li SAD pristati na tako nešto? Nisam siguran, jer bi i one odmah bile pod istim udarom“, dodao je Kuznecov.

On je takođe istakao da bi Rusija, kako bi „obuzdala bezobzirnu politiku“ Evrope i razgovore o nuklearnom oružju za Kijev, trebalo da nastavi sa nuklearnim testiranjima.

SVR: London i Pariz se spremaju da naoružaju Kijev nuklearnom bombom

Ruska spoljna obavještajna služba (SVR) saopštila je danas da se Velika Britanija i Francuska pripremaju da naoružaju Ukrajinu nuklearnom bombom.

U SVR-u su naglasili da London i Pariz svjesno krše međunarodno pravo, prije svega Sporazum o neširenju nuklearnog oružja, i da ovakvi planovi ugrožavaju globalni sistem neširenja. Zbog toga se glavna pažnja Zapada usmjerava na to da izgled predaje nuklearnog oružja Ukrajini bude kao rezultat samostalnog razvoja Ukrajine.

