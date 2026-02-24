Iz Apelacionog suda je saopšteno da je ukinuta presuda Privrednog suda u predmetu po tužbi „CG SKI“ doo Žabljak i „Baltic International Trading“Ltd iz Talina protiv Crne Gore za naknadu materijalne štete u iznosu od 18.791.841,05 eura.

Tužioci tvrde da je država povrijedila obaveze iz Ugovora o dugoročnom zakupu iz 2018. godine, zaključenog radi realizacije turističkog projekta na lokalitetu bivšeg vojno turističkog kompleksa „Mediteran“ na Žabljaku.

Predmet je vraćen tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje.

“Tužioci potražuju naknadu stvarne štete i izgubljene dobiti, tvrdeći da je realizacija projekta onemogućena postupanjem nadležnih organa u vezi sa procedurama zaštite područja Nacionalnog parka „Durmitor“, koje se nalazi na Listi svjetske baštine UNESCO-a”, navodi se u saopštenju.

Apelacioni sud je ocijenio da prvostepena presuda sadrži bitne povrede odredaba parničnog postupka, da činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno, kao i da je materijalno pravo za sada pogrešno primijenjeno.

“Ovaj sud je posebno ukazao da u prvostepenoj odluci nijesu dati jasni i potpuni razlozi o odlučnim činjenicama koje se tiču odgovornosti države za eventualnu štetu i u vezi sa tim nijesu cijenjene sve relevantne ugovorne odredbe, uključujući međusobne izjave i garancije ugovornih strana, niti je razjašnjena pravna priroda i sadržaj eventualnog mišljenja UNESCO-a, niti ishod upravnog postupka u vezi sa prijavom građenja”, navodi se u saopštenju, pišu Vijesti.

U rješenju je, kako zaključuju, navedeno da je u ponovnom postupku potrebno da prvostepeni sud ima u vidu ukazano, nakon čega će biti u mogućnosti da donese novu na zakonu zasnovanu odluku.