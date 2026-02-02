Edita raskinula sa ocem bebe: Pjevačica u trećem mjesecu trudnoće, a stavila tačku na vezu sa Nenadom?

Edita i Nenad odluku o razlazu nisu doneli impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kog su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze

Izvor: MONDO

Edita Aradinović stavila je tačku na emotivnu vezu sa partnerom Nenadom Stevićem. Kako saznajemo iz izvora bliskih paru, njih dvoje su donijeli zajedničku i promišljenu odluku da se raziđu, ali da ostanu u korektnim i prijateljskim odnosima, bez tenzija i javnih sukoba.

Vijest o raskidu prvi je sa najbližim krugom prijatelja podijelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pjevačice. Iako se nedeljama unazad šušakalo o svadbi, prema riječima izvora, odluka o razlazu nije donijeta impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kog su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze.

Zna šta želi

Edita, koja sa Stevićem očekuje dijete, trenutno je u potpunosti posvećena trudnoći, svom zdravlju i profesionalnim obavezama. Kako navode izvori bliski pjevačici, ona je odlučna da u ovaj novi životni period uđe smireno, fokusirano i bez dodatnog stresa, te je okrenula novi životni list.

Pogledajte kako izgleda trudna Edita:

Upravo iz tog razloga, par je odlučio da privatne stvari zadrži daleko od očiju javnosti i da se ne oglašava zvaničnim saopštenjima.

Iako su važili za jedan od skladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, Edita i Nenad su svoju vezu uglavnom držali dalje od reflektora, rijetko se pojavljujući zajedno u javnosti i ne dijeleći previše detalja sa pratiocima na društvenim mrežama.

Njihov razlaz, kako se navodi, protekao je bez drame, a obostrana želja je da se međusobno poštuju, posebno imajući u vidu odgovornost koju nose kao budući roditelji.

Izvor: Instagram printscreen / editaaradinovic

Pjevačica se, osim privatnog života, intenzivno posvetila i poslu, te je okružena najbližim saradnicima i porodicom, koji joj pružaju punu podršku u ovom osjetljivom periodu. Kako saznajemo, Edita planira da nastavi sa muzičkim projektima u skladu sa svojim mogućnostima, ali joj je trenutno prioritet lični mir i stabilnost.