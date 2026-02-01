Žika Šarenica postao jutjuber: Voditelj ni u penziji ne miruje, ovo mu je novi posao

Žika Nikolić, popularni voditelj, iako u penziji, i dalje je prisutan u javnom životu.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Voditelj Žika Nikolić, poznat kao Žika Šarenica, zvanično je u penziji, ali i dalje ne miruje. On i dalje radi punom parom, a jednom prilikom otkrio je koju je zanimaciju našao.

Žika Nikolić je Tv zamenio Jutjubom, gdje vodi podkast posvećen srpskoj tradiciji, zanimljivim ljudima i njihovim životnim pričama.

Voditelj je osnovao "Udruženje ljubitelja srpske tradicije" i trenutno radi na serijalu "Kraljevske banje Srbije". Projekat istražuje osam banja u Srbiji koje su istorijski povezane s kraljevskim dinastijama.

"Sad smo završili priču o Banji Koviljači, slijedi Vrnjačka Banja. Biće to jedan lijep serijal", rekao je Žika.

Žika je priznao da nije planirao ovakav angažman nakon odlaska s televizije.

"Pronašao sam zanimaciju, neki svoj smisao. Družim se sa prijateljima, čitam knjige i radim na projektima koji me ispunjavaju", izjavio je ranije.