"Vidimo Đanija, brata Darka Lazića...": Karleuša otkrila da li se čula sa pjevačem

Jelena Karleuša se pojavila na snimanju Pinkovih zvezda, gdje je spomenula dešavanja koja potresaju estradu
Pjevačica Jelena Karleuša pojavila se danas na snimanju nove epizode muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", gdje se osvrnula i na tužne vijesti na estradi, kao što je pogibija brata Darka Lazića, i nedavna operacija Radiše Trajkovića Đanija.
"Baš mi je žao, ovo je generalno loš period za estradne rajske ptice. Vidimo i Đanija, Darka Lazića... Nisam se čula sa Đanijem, ali želim mu brz oporavak. Mnogo ga volim, kao i njegovu porodicu", rekla je pjevačica i dodala:
"Stres i težak život muzičkih umjetnika koji rade na ovim prostorima je očigledno uzeo danak. Ne samo kada je riječ o nesrećnim slučajevima, nego kada je riječ i o zdravlju. Takav je posao".
(Kurir, MONDO)