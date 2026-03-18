Google je jednu od najkorisnijih Gemini funkcija upravo učinio besplatnom. Riječ je o opciji Personal Intelligence koja AI pretvara u ličnog pomoćnika, jer uz dozvolu korisnika može da zaviri u Gmail, kalendar i dokumente i ponudi odgovore koji konačno imaju smisla.

To znači da možete da pitate nešto poput "Kada mi je sledeći let?" ili "O čemu sam pisao u onom dokumentu juče?", a odgovor stiže odmah.

Upravo je to najveća promjena u odnosu na dosadašnje digitalne pomoćnike. Umjesto da odgovara naslijepo, Gemini koristi vaš lični kontekst da bi bio zaista koristan. Google na ovaj način pokušava da AI pretvori iz običnog četbota u alat koji zna šta vam je tog dana zaista važno.

Naravno, ovakav pristup otvara i pitanje privatnosti. Google zato naglašava da je korišćenje funkcije potpuno dobrovoljno. Opciju morate sami da uključite u podešavanjima, a u svakom trenutku možete i da je isključite.

Kompanija dodatno tvrdi da se privatne fotografije i sadržaj mejlova ne koriste za javno treniranje vještačke inteligencije. Ti podaci služe isključivo da korisnik dobije precizniju i korisniju pomoć. Drugim riječima, ideja nije da AI "uči na vama" za sve ostale, već da radi bolje za vas.

Ova promjena najpre stiže korisnicima u SAD. Ipak, očekuje se da će se ubrzo proširiti i na druga tržišta. Funkcija će raditi direktno kroz Google pretragu i Chrome, pa će pametni pomoćnik biti dostupan praktično uvijek.

Za sada postoji jedno važno ograničenje. Poslovni i školski nalozi nisu obuhvaćeni ovom promjenom. Svi ostali, međutim, dobijaju besplatan pristup AI funkciji koja ima ambiciju da ih poznaje mnogo bolje nego do sada.

