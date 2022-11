ŽIKA ŠARENICA DOBIO BATINE OD ŽENINOG LJUBAVNKA! Zatekao ih u svom stanu - "Dočekali me uz PESNICU PO NOSU!"

Žika Nikolić se prisetio neprijatnog događaja kada je zatekao bivšu suprugu sa drugim muškarcem.

Izvor: YouTube/RTV Pink Official/screenshot

Voditelj Žika Nikolić, poznatiji kao Žika Šarenica, ženio se dva puta i o tome otvoreno govorio za domaće medije.

Nedavno je otkriveno kako izgleda njegova druga supruga Zorica, sa kojom je u braku već 24 godine, a Žika se jednom prilikom u emisiji prisetio i neprijatne situacije u kojoj je zatekao svoju prvu ženu sa drugim muškarcem. Pričao je zašto se ljudi zasite veza i brakova, pa upuštaju u tajnu vezu - nije otkrio razloge, ali jeste ispričao šta se njemu desilo.

"Desilo mi se da me žena s ljubavnikom sačeka na vratima, pa razbije!", rekao je on i objasnio da je u pitanju bivša supruga koja je odlučila da ode iz braka, ali ostane u zajedničkom stanu.

"Zakačila je rezu na vratima s ljubavnikom, a kada sam ja pozvonio, rezu nisu skinuli, nego me sačekali s pesnicom po nosu. Tada sam bio ljut, da sam ih sreo na ulici, a da nije bio pešački prelaz, ja bih ih zgazio. Bogu hvala, brzo me je prošao bes", ispričao je voditelj u Magazinu in.