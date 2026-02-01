Meč Đokovića prati i bivša snaja Bekamovih: Viktorija je molila da se uda za odbjeglog sina, ona pobjegla sa ženom

Na meču Novaka Đokovića na Australijan openu bivša snaja Viktorije Bekam koja se udala za ženu.

Novak Đoković igra danas protiv Karlosa Alkaraza, u finalu Australijan opena gdje se pred sam meč, na terenu u okviru svečane ceremonije, pojavila čuvena glumica, poznata i po vezi sa Bruklinom Bekamom - Kloi Grejs Morec.

Glumica se pojavila u kožnoj odjeći i sa smiješkom na licu, a društvo joj je pravio Marat Safin, bivši ruski teniser.

Marat Safin and Chloë Grace Moretz in the same photo wasn't on my 2026 bingo card



(via@AustralianOpen)pic.twitter.com/9wEcwvp8l1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)February 1, 2026

Od veze sa Bruklinom do udaje za ženu

Kloi je svojevremeno u vezi sa najstarijim sinom Viktorije i Dejvida Bekama. A onda se izjasnila se kao lezbejka, da bi se u septembru 2025. udala za ženu.

Kloi Grejs Morec (29) i Kejt Harison (35) krunisale su svoju ljubav 2025. godine.

"Veliki dio vjenčanja je dijeljenje stvari koje Kejt i ja volimo sa svima koji su tamo. Dakle, tu su ribolov, jahanje i poker. Kejt je sama napravila prilagođenu prostirku za poker", rekla je glumica za Vogue.

Glumica je 2020. bila u vezi sa Bruklinom Bekamom, najstarijim sinom Viktorije i Dejvida Bekama, koji je prije desetak dana razorio porodicu eksplozivnim saopštenjem. Viktorija je izuzetno podržavala vezu Bruklina i Kloi koju je obožavala i to jasno pokazivala. Bila je to mladalačka ljubav, a par je više puta raskidao i obnavljao romansu.

Podsjetimo, Novak je prijatelj sa Dejvidom Bekamom, Jelena Đoković je nedavno lajkovala objavu o velikoj nagradi koju je primila Viktorija Bekam.