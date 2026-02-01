logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Meč Đokovića prati i bivša snaja Bekamovih: Viktorija je molila da se uda za odbjeglog sina, ona pobjegla sa ženom

Meč Đokovića prati i bivša snaja Bekamovih: Viktorija je molila da se uda za odbjeglog sina, ona pobjegla sa ženom

Autor Marina Cvetković
0

Na meču Novaka Đokovića na Australijan openu bivša snaja Viktorije Bekam koja se udala za ženu.

Meč Đokovića prati i bivša snaja Bekamovih Izvor: Instagram printscreen / chloegmoretz

Novak Đoković igra danas protiv Karlosa Alkaraza, u finalu Australijan opena gdje se pred sam meč, na terenu u okviru svečane ceremonije, pojavila čuvena glumica, poznata i po vezi sa Bruklinom Bekamom - Kloi Grejs Morec.

Glumica se pojavila u kožnoj odjeći i sa smiješkom na licu, a društvo joj je pravio Marat Safin, bivši ruski teniser.

Od veze sa Bruklinom do udaje za ženu

Kloi je svojevremeno u vezi sa najstarijim sinom Viktorije i Dejvida Bekama. A onda se izjasnila se kao lezbejka, da bi se u septembru 2025. udala za ženu.

Kloi Grejs Morec (29) i Kejt Harison (35) krunisale su svoju ljubav 2025. godine.

"Veliki dio vjenčanja je dijeljenje stvari koje Kejt i ja volimo sa svima koji su tamo. Dakle, tu su ribolov, jahanje i poker. Kejt je sama napravila prilagođenu prostirku za poker", rekla je glumica za Vogue.

Glumica je 2020. bila u vezi sa Bruklinom Bekamom, najstarijim sinom Viktorije i Dejvida Bekama, koji je prije desetak dana razorio porodicu eksplozivnim saopštenjem. Viktorija je izuzetno podržavala vezu Bruklina i Kloi koju je obožavala i to jasno pokazivala. Bila je to mladalačka ljubav, a par je više puta raskidao i obnavljao romansu.

Podsjetimo, Novak je prijatelj sa Dejvidom Bekamom, Jelena Đoković je nedavno lajkovala objavu o velikoj nagradi koju je primila Viktorija Bekam.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kloi Grejs Morec bruklin bekam viktorija bekam Novak Đoković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ