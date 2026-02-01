"Ujedam, ne nosim se dobro sa tim, muž se 6 puta dnevno razvodi": Jelena Đoković otkrila šta se dešava u četiri zida

Jelena Đoković često dijeli iskustva i izazove sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Novak se jednom prilikom duhovito uključio na njen lajv.

Izvor: YouTube/Novak Djokovic Foundation

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, tokom svoje zavidne karijere imao je veliku podršku porodice i supruge Jelene, koja ga je bordila sa tribina.

Novak i Jelena Đoković imaju dvoje djece - sina Stefana i ćerku Taru, a u braku su više od decenije. Oni o privatnom životu rijetko kada otkriju više, a Jelena je svojevremeno na društvenim mrežama razgovarala sa pratiocima o izazovima sa kojima se susretala sa djecom koja su u tom periodu bila jako mala.

"Nisam nikad uspavljivala djecu na ruke, jer sam imala babice koje su mi rekle da to ne radim. Ima roditelja koji to rade i to je sasvim okej, ja sam radila nešto sto je prirodno za moje rezonovanje, da ga recimo pustim da samostalno spava, a ne da ga ja nunam. Međutim, to ne znači da vam dijete neće nikad tražiti da ga nunate, jer evo recimo, meni Tara sada sa dvije i po godine to traži, ali ja ne posustajem. Teško je jako, jer je mnogo slatka i sva krene tako da se umiljava, ali šta da kažem, mame izdržite ako imate isti slučaj, jer je to za dobrobit svih", rekla je svojevremeno Jelena koja se tada loše nosila sa nesanicom.

"Ne nosim se uopšte dobro sa nespavanjem, ujedam, muž se razvodi šest puta dnevno od mene", kroz osmijeh je rekla Jelena tada i objasnila:

"Jednostavno ne spavam dobro ako mi djeca nisu dobro, zato sve činim sada da budu svi dobro i odmorni."

Novak upao u njen lajv

Inače, u toku Jeleninog razgovora, i Novak se uključio u njen live, a njegov komentar posebno je nasmijao sve.

"Lakše je osvojiti Grand Slam nego ući u ovaj tvoj live", našalio se Đokoić.