Marko Rokvić zbog Noleta prekinuo nastup: Posvetio mu pjesmu uoči finala na Australijan openu

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, danas igra finale Australijan opena, a podrške stižu sa svih strana.

Izvor: Instagram printscreen

Novak Đoković upravo igra protiv Karlosa Alkaraza u finalu Australijan opena. Ovih dana su svi pomno pratili našeg teniskog asa te su im storiji bili preplavljeni riječima podrške, posebno je njegova pobjeda u polufinalu izmamila svima radost, a izuzetak nisu ni naše poznate ličnosti.

Sada se pred veliko finale Australijan opena oglasio i Marko Rokvić koji se na svom nastupu prisjetio Noleta. Marko je objavio snimak iz jednog restorana u kom je nastupao, na kratko je zaustavio svirku i obratio se Novaku, a potom i otpjevao pjesmu za njega.

"Dragi moj Nole. Želim ti puno sreće u finalu", rekao je Marko Rokvić u snimku, koji je potom otpjevao pjesmu Dobrivoja Topalovića i Predraga Cuneta Gojkovića - "Kosi tata, kosim ja".

"Srećno, Noleeee", napisao je on.

Marija Šerifović: "Njegove pobjede nisu samo njegove"

Pjevačica Marija Šerifović napisala je teniseru otvoreno pismo. Marijine riječi bile su i više nego emotivne i pune podrške.

"Nije Novak mašina. Nije ni robot. Novak je čovjek sa srcem i umom koji vibriraju na frekvencijama mnogo višim od onih na koje smo navikli. Njegove pobjede nisu samo njegove. On pobjeđuje u ime svakog bića koje živi za istinu i iskrenost, bez maske, bez potrebe da se dodvori bilo kome. I zato ono što gledamo nije samo sport. To je podsjetnik da je moguće ostati svoj, ispravan i čist, čak i kada je svijet bučan, nepravedan i sklon zaboravu. Novak nas uči ne kako se pobjeđuje protiv drugih, već kako se pobjeđuje bez gubljenja sebe. Mirno spavaj, šampione. Sjutra je samo rezultat, vječnost je već tvoja", napisala je Marija Šerifović na instagramu.