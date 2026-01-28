Novak Đoković ima luksuzne vile i stanove širom svijeta, a jednu kuću nikako ne može da kupi.

Izvor: Instagram printscreen/ djokernole

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u polufinale Otvorenog prvenstva Australije, i korak je bliže svojoj 25. gren slem titulu. Novak je tokom svoje bogate karijere novac od nagrada, kao i od sponzorstva ulagao u lukskuzne nekretnine širom svijeta.

Ne zna se koja nekretnina je ljepša od koje, a čini se da slavni teniser svakom novom investicijom nadmaši prethodnu.

U nastavku otkrivamo gdje on i Jelena sve ima stanove i vile, ali i šta godinama želi da kupi ali ne uspijeva.

Marbelja

Novak Đoković je 2020. godine kupio nestvarno lijepu vilu u Marbelji, a tamnošnji mediji su prenijeli da je za ovo zdanje potrošio čak 10 miliona eura.

Kuća je uređena u markonaskom stilu, posjeduje privatni teniski teren, teretanu koju smo mogli da vidimo na klipovima Jelene Đoković, spa centar, sobu za igru i zabavu, kao i saunu. Dvorište je popločano kamenom, i ima i prelijepu baštu.

Vidi opis Vila od 10 miliona, kokošinjac s kristalnim lusterom: Novak Đoković ima kuće i stanove, a samo jednu mu ne daju da kupi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Youtube/printscreen/Djoker Nole Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Youtube/printscreen/The Luxonomist Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Youtube/printscreen/The Luxonomist Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Youtube/printscreen/The Luxonomist Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Youtube/printscreen/The Luxonomist Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Youtube/printscreen/The Luxonomist Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Youtube/printscreen/The Luxonomist Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Youtube/printscreen/The Luxonomist Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Youtube/printscreen/The Luxonomist Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Youtube/printscreen/The Luxonomist Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Youtube/printscreen/The Luxonomist Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Youtube/printscreen/The Luxonomist Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Youtube/printscreen/The Luxonomist Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Youtube/printscreen/The Luxonomist Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Youtube/printscreen/The Luxonomist Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Youtube/printscreen/The Luxonomist Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Youtube/printscreen/The Luxonomist Br. slika: 20 20 / 20

Beograd

Jelena i Novak imali su i jedan stan u Beogradu, i to u najelitnijem naselju West 65. U pitanju je pentahus od 250 kvadrata koji je Novak platio oko 545.000 eura. Poseban detalj je to što stan ima oko 100 kvadrata terase sa bazenom.

Monte Karlo

Novak je takođe kupio i nekretninu u Monaku, odnosno na mondenskoj destinaciji za odabrane. Kada je u pitanju ovo imanje, ne zna se tačno koliko je novca morao da da za njega, kao ni previše detalja, ali je poznato da je okrenuto ka Sredozemnom moru.

Tivat

Đokovići u Tivtu imaju luks stan vrijedan 2,2 miliona eura. Oni su nekretninu kupilu u kompleksu Porto Montenegro koji ima terene za tenis, fudbal, polo, bazene, restorane, marinu, što je Noletu posebno zgodno zbog njegove jahte…

Kosmaj

Prošle godine stigla je i vijest da Jelena i Novak kupuju i renoviraju imanje na Kosmaju. U pitanju je imanje od nekoliko hektara, a prethodono su tu živjeli Elena i Jugoslav Karić.

Njih dvoje su kuću posle razvoda prodali za 2,9 miliona eura, a ono o čemu se najviše pisalo je bio kristalni luster u kokošinjcu.

Majami

Novak i Jelena su u jednom trenutku poželjeli da imaju i svoje gnijezdo na Floridi. Prije par godina oni su kupili stan u Majami Biču, usred parka od 35 hektara. Ova nekretnina ima panoramski balkon sa kog se pruža pogled na Atlantski okean, zaliv, park i grad.

Ima tri spavaće sobe i tri kupatila, a u zgradi su dva privatna bazena plus ekskluzivni podzemni spa centar sa saunom, parnom sobom, fitnes centrom i barom, a stan je kupio za nešto više od 5 miliona dolara. Ipak, u njemu nikad nije živio, te ga je prodao za čak 7,15 miliona dolara.

Njujork

Novak je sebe "častio" i sa 2 penthausa u Njujorku za koje je dao 10 miliona eura. Nalaze se u najelitnijem dijelu grada - Sohou, a dizajnirao ih je čuveni arhitekta Renco Piano.

Namještaj je rađen po mjeri i ima podno grijanje, a pored toga, u zgradi se nalazi i bazen, ali i zajednički sadržaji poput biblioteke, spoljne terase, teretane sa spa centrom, sale za medije i autmatskim parkingom sa privatnim pogonom odakle se izlazi direktno ka Bruklinskom mostu.

Ruma

Jelena i Novak su našli i svoje mjesto sreće kraj pavlovačkog jezera u gradu Ruma gdje su sagradili velelepnu vilu. Njihovo imanje proteže se na nekoliko hektara, dok sam objekat ima 1.200 kvadrata.

Jedno godinama ne uspijeva da kupi

Inače, kako je pisao Kurir jednom prilikom, Novak Đoković već decenijama pokušava da kupi imanje u Crnoj Gori koje je nekada pripadalo njegovim precima.

Imanje se nalazi u Jasenovu Polju, i pripadalo je Novakovom pokojnom deda Vladu i Nole je želio da ga obnovi. Navodno, porodica Đoković već više od decenije pokušava bezuspješno da povrati, odnosno otkupi od rođaka to parče zemlje, ali oni dugo nisu u kontaktu, pa sve to ide veoma teško.

"Nole je i ove godine bio na imanju na kome se nalazi rodna kuća njegovog dede Vlada. Od te kuće u zaseoku Jasenovo polje danas su ostale samo zidine, skoro cijela je urušena od starosti. Novak i njegova porodica hoće po svaku cijenu da je obnove. O tome pričaju već više od 10 godina. Ipak je to njihova pradjedovina i djedovina", rekao je dobro upućen izvor "Kurira", pa je dodao:

"Međutim, Đokovići imaju veliki problem s tim imanjem jer je ono davno pripalo nekim njihovim daljim rođacima. Sigurno ih ima desetak. Oni se sad nalaze ko zna gdje svuda po bijelom svetu, neki su vjerovatno i umrli, pa su njihovi to dalje naslijedili."

Vidi opis Vila od 10 miliona, kokošinjac s kristalnim lusterom: Novak Đoković ima kuće i stanove, a samo jednu mu ne daju da kupi Novak i Jelena Đoković na dodeli nagrada Laureus Novak i Jelena Đoković na dodeli Laureus nagrada Novak i Jelena Đoković na dodeli nagrada Laureus Novak i Jelena Đoković na dodeli nagrada Laureus Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Nacho Lopez Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 4 4 / 4

Iako može da kupi šta god poželi njemu je ovo veoma značajno.

"S njima niko nema godinama kontakt, a pričalo se da i oni sami među sobom ne mogu da se dogovore. Novak ne pita koliko bi to koštalo, samo da se ti rođaci nađu i da to nekako vrate ili da mu prodaju. Jedan od rođaka mu je prije nekoliko godina nudio dio svog porodičnog imanja koje se nalazi u neposrednoj blizini da tu napravi novu porodičnu kuću, ali on to ne želi", kaže izvor i dodaje:

"On ima cilj da na temeljima stare dedine kuće, zajedno s porodicom, izgradi novu. Želja mu je da je kompletno sredi i pokloni svom narodu i mjestu odakle vuče korjene."

Navodno je Novak dobio ime po pradedi koji je živio i radio u Čikagu početkom 20 vijeka, a vraćao se u Crnu Goru i učestvovao u ratovima. Takođe, Novak Đoković veoma liči i na brata svog pradede, a ovog ljeta je u Jasenovom Polju navodno priložio i crkvi 10 hiljada eura, prenosi "Kurir".