Mrtvog sina čuvala 2 mjeseca u kući, Majk Džekson sa njom izgubio nevinost: Šokantan život ćerke legendarnog pjevača

Lisa Mari Prisli rođena je na današnji dan, 1. februara 1968. godine, a preminula je sa samo 55 godina.

Objavljeni su danas posthumno memoari ćerke Elvisa Prislija Lise Mari Prisli "From Here to the Great Unknown", koje je ona započela, a čije je pisanje završila njena ćerka, glumica Rajli Kio. Knjiga donosi niz šokantnih detalja, među kojima je i otkriće da je pokojna umjetnica čuvala u kući dva mjeseca mrtvog sina.

Lisa Mari Prisli počela je vezu sa Majklom Džeksonom 1994. godfine. Bila je tada još u braku sa Denijem Kiom, a onda je buknula nova ljubav, tokom putovanja u Las Vegas.

"Majkl je rekao: 'Ne znam da li si primijetila, ali potpuno sam zaljubljen u tebe. Želim da se vjenčamo i da dobijemo djecu. Nisam odgovorila odmah, a onda sam poručila: Stvarno sam polaskana, ne mogu ni da govorim, tada sam osjetila da sam se zaljubila u njega".

Nakon toga ona se razišla sa mužem i počela romansu sa pjevačem.

"Rekao mi da je nevin. Mislim da je poljubio Tejtum O'Nil i da je imao nešto sa Bruks Šilds, što nije bilo fizički, osim poljupca. Rekao je da je Madona jednom pokušala da bude sa njim, ali ništa se nije dogodilo. Bila sam prestravljena jer nisam željela da napravim pogrešan potez", otkrila je Lisa Mari Prisli.

Vjenčali su se u maju 1994. kada je on imao 35. a ona 25 godina. Bilo je to samo nekoliko mjeseci nakon njenog razvoda. Brak je trajao dvije godine.

Podsjetimo, Majkl Džekson umro je 2009. u 50. godini od srčanog zastoja. Lisa (54) je preminula 2023. od opstrukcije tankog crijeva, dugotrajne komplikacije barijatrijske operacije kojoj je bila podvrgnuta prije nekoliko godina.

Njena ćerka završila je njene memoare nakon što je odlušala trake na kojima je ona govorila o svojim uspomenama, navodi People.

Priča o sinu Lise Mari Prisli

Lisa Mari je teško je prihvatila smrt svog voljenog sina, Bendžamina Kioa, koji je izvršio samoubistvo u 27. godini ljeta 2020.

Mladić je pucao u sebe u svom domu u Kalabasasu, u Kaliforniji. Saznavši za vijest, Lisa Mari je odlučila da ga ne sahrani, jer nije željela da se odvoji od njega. Napunila je njegovo tijelo suvim ledom i položila ga u krevet. Pošto u Kaliforniji ne postoji zakon koji zahtjeva hitnu sahranu, Lisa Mari Presli je odlučila da ne žuri. Zatražila je pomoć vlasnika pogrebnog preduzeća kako bi se osiguralo da je tijelo pravilno sanirano – temperatura u prostoriji je uvijek bila 12 stepeni Celzijusa.

Ćerka Elvisa Prislija i Prislie Prisli bila je toliko slomljena nakon smrti sina Bendžamina Kia da je njegovo tijelo čuvala dva mjeseca u kući. Pozvala je tatu majstora kako bi ona, ali i ćerka Rajli imale iste tetovaže koje je on nosio.

Lisa u knjizi ističe da je bila prava borba skupiti snagu nakon sinovljeve smrti, a morala je da se bori zbog Rajli i bliznakinja Harper I Finli Lokvud. Nije mogla da se odluči da li da Bendžamina sahrane na Havajima ili Grejslendu, imanju Elvisa Prislija u Memfisu gdje počiva slavni Elvis.

"U mojoj kući postoji odvojena spavaća soba i tamo sam čuvala Bena dva mjeseca. Ne postoji zakon u državi Kaliforniji da nekoga morate odmah da sahranite. Pronašla sam vrlo empatičnu vlasnicu pogrebnog poduzeća... Rekla je: 'Dovešćemo Bena kod vas'. U toj sobi je bilo konastantno 12 stepeni. 'Toliko sam bila navikla na njega, brinula se o njemu i čuvala ga tamo", piše u knjizi.

Kada je došao trenutak za tetoviranje, tatu umjetnik pitao je Lisu da li postoji fotografija tetovaže, a ona mu je rekla: "Nemam tu sliku, ali pokazaću vam" i odvela ga je do Bena.

"Imala sam krajnje apsurdan život, ali ovaj trenutak je među prvih pet takvih momenata", napisala je Rajli. A Lisa je naglasila: "Svakog drugog bi prestravilo da sina čuva u tom stanju, ali ja se nisam plašila".

Nakon tetoviranja porodica je "shvatila da je došao momenat da sahrane Bena". Lisa kao da je mogla da osjeti da joj sin govori: "Mama, ovo je ludo". Komemoracija je upriličena u Malibuu, Rajli je otkrila da se na putu do tamo trudila da "ostane živa". Sahranjen je u Memfisu gdje počiva i Lisa.

Rajli ističe da se njen brat borio sa mentalnim problemima, ali da ne vjeruje da je on zaista želio da umre. Sa majkom je pregledala njegov telefon tražeći odgovore o njegovom samoubistvu. Pronašli su poruku koju je namijenio majci, dvije nedjelje prije smrti. Napisao je: 'Mislim da nešto mentalno nije u redu sa mnom ili nešto slično. Mislim da imam problema sa mentalnim zdravljem'. Rajli poručuje: 'Srceparajuće mi je što je shvatio da mu je možda potrebna pomoć samo dvije nedjelje prije nego što se ubio", piše Page six.