Iznenada umrla Ketrin O' Hara (71): Uzrok smrti zvijezde filma "Sam u kući" misterija

Autor Đorđe Milošević
Još uvijek se niko od porodice nije oglasio, a TMZ je prvi prenio od izvora koji imaju direktno saznanje.

Iznenada umrla Ketrin O' Hara Izvor: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Legendarna holivudska glumica Ketrin O’Hara preminula je u petak, saznaje TMZ od dva izvora koja imaju direktno saznanje. Uzrok smrti još nije poznat.

PageSix je takođe prenio vijest o njenoj smrti, ali se pozivaju na saznanje pomenutog medija.

Uskoro opširnije...

Ko je Ketrin O'Hara?

Ketrin je slavnu karijeru gradila kroz brojne uloge, a među najpoznatijim je bila Majka Makoleja Kalkina u prva dva filma "Home Alone". Takođe, proslavila se ulogom Moire Rouz (Moira Rose) u 80 epizoda serije Schitt’s Creek.

Među ostalim značajnim filmskim ulogama su i mockumentari Best in Show iz 2000. godine i A Mighty Wind iz 2003. godine. Pored toga, pojavila se i u filmovima Beetlejuice i Beetlejuice Beetlejuice.

