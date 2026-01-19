logo
"Oreol sveca je načet, ali po njemu se ništa neće zvati": Brutalne reči voditelja nakon smrti Mike Aleksića

Autor Jelena Sitarica
0

Voditelj Voja Nedeljković se oglasio na društvenim mrežama povodom vesti o smrti Miroslava Mike Aleksića.

Voja Nedeljković o smrti Mike Aleksića Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mika Aleksić preminuo je juče u svom stanu u Beogradu posle duge i teške bolesti. Tim povodom oglasio se Voja Nedeljković, koji je govorio o njegovom životu, ali i o naglom i dubokom preokretu u načinu na koji ga je javnost doživljavala nakon optužbi za neprimerena i nedopustiva dela.

- Umro je Miroslav Mika Aleksić. Nekada u prošlosti veličan kao sjajni nastavnik glume, da bi nekoliko godina unazad bio optužen za silovanje i nečasne polne radnje sa maloletnim polaznicama te škole. Upoznao sam ga preko ljudi iz sveta glume, pre 30 godina i moram priznati da nikakav poseban utisak nije ostavio. Delovao je nadubudno, rek’o bi narod "nadrndano" i gledao je na okolinu sa neke visine - započeo je Nedeljković.

Izvor: printscreen/Facebook/Vojislav Nedeljković

Potom je dodao:

- Naslušao sam se od roditelja dece koja su pohađala njegov kurs glume, jer nije bio zvanična škola, da je bio nepotrebno agresivan, oštar, da nije dozvoljavao patike kao obuću kojom se dolazi na obuku itd. Ali pored svega, on je bio nedodirljivi Mika koji stvara glumice i glumce. Avaj, pre nekoliko godina oreol sveca je načet optužbama bivših učenica. Kažu da je bio religiozan čovek. Krivica nije stigla da bude dokazana na sudu. Raj ili pakao, po njemu se ipak neće ništa zvati - poručio je Voja na svom Fejsbuk profilu.

Aleksić umro pre nego što su žrtve dočekale pravdu

Miroslav Mika Aleksić (73) preminuo je nakon duge i teške bolesti - raka debelog creva.

Pogledajte kako je izgledao poslednji put kada je uslikan u javnosti:

Njegova smrt je usledila tokom perioda kada se protiv njega pred Višim sudom u Beogradu vodio proces u kom se teretio za krivična dela silovanje i nedozvoljene polne radnje nad sedam svojih učenica. Prva ga je prijavila glumica Milena Radulović, da bi isto potom učinila i njena koleginica Iva Iliničić, kao i još nekoliko devojaka.

mika aleksić smrt voja nedeljković

